(P) Performanțe fără limite pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Datorită integrării la fiecare nivel a Inteligenței Artificiale de ultimă generație, experiența de utilizare devine una spectaculoasă: NVIDIA DLSS 4 accelerează performanța, redând scene complexe cu trasare completă a razelor de lumină la un număr ridicat de cadre pe secundă, iar NVIDIA Studio îți este partenerul ideal pentru proiecte creative de orice complexitate. NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation: viteză și claritate facilitată de AI DLSS (Deep Learning Super Sampling) este tehnologia NVIDIA care se folosește de rețelele neuronale, utilizând astfel Inteligența Artificială pentru a crește performanța grafică și calitatea imaginilor redate în timp real, fără a necesita o putere grafică suplimentară. Tehnologia DLSS randerizează imaginile la rezoluții mai mici și, printr-o analiză detaliată a mișcării și a cadrelor anterioare, reconstruiește imaginile cu detalii la nivel nativ sau chiar mai superior atunci când este activată funcția Super Resolution.



DLSS 4 reprezintă următoarea generație a aceste tehnologii, integrând acum un nou model AI Transformer care are rolul de a îmbunătăți calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Iar pe plăcile grafice GeForce RTX seria 50, în momentul activării Multi Frame Generation, pot fi create cu DLSS 4 până la trei extra cadre pentru fiecare cadru randat nativ. Nu doar atât, dar tehnologia NVIDIA Reflex 2, disponibilă în curând, este capabilă să reducă semnificativ latența și va răspunde fără întârzieri la comenzi datorită implementării inovatorului sistem Frame Warp care ține cont de cea mai recentă mișcare a mouse-ului în spațiul virtual 3D. Creație de oriunde, ajutată de AI prin intermediul NVIDIA Studio Cu ajutorul NVIDIA Studio, laptopul este transformat într-un veritabil studio mobil de creație, iar tu obții performanțe fluide în editare video, randare 3D și design grafic, cu accelerări RTX integrate intuitiv în aplicațiile profesionale, mulțumită unei serii de instrumente disponibile în exclusivitate. Driverele Studio sunt constant optimizate pentru a oferi stabilitate, iar împreună cu instrumentele exclusive bazate pe AI reușesc să-ți transforme fluxurile de lucru în experiențe rapide și fără sacadări deranjante. Mulțumită plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 dotate cu noile nuclee Tensor AI, te bucuri de cea mai avansată tehnologie AI optimizată pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, totul fiind accesibil în mod convenabil direct pe laptopul tău ROG.



Gaming și performanță superlativă pe laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50 Cea mai nouă generație a tehnologiei NVIDIA RTX este disponibilă chiar acum pe laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 prevăzute cu plăci video GeForce RTX seria 50 până la configurații ultra-performante care integrează cel mai puternic model NVIDIA GeForce RTX 5090 dezlănțuit de un sistem de răcire care poate ține sub control un TGP maxim de 175 W prin Dynamic Boost. În afară de performanța de top în rasterizare și trasare a razelor de lumină, noua generație de plăci grafice GeForce RTX seria 50 se remarcă prin performanțele de calcul AI, care în cazul modelului NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB memorie GDDR7 ating un impresionant 1824 TOPS, suficient pentru a rula modele AI cu zeci de miliarde de parametri complet local, în deplină siguranță a datelor confidențiale. Pentru a stoarce și ultimul strop de performanță de care aceste chipuri sunt capabile, laptopurile ASUS ROG pot direcționa în mod automat cadrele de la GPU-ul discret direct către ecran prin utilizarea unui comutator MUX compatibil cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune care sporește performanța reală cu aproximativ 5-10%. Aceste laptopuri ultra-performante, subțiri și foarte silențioase nu sacrifică autonomia bateriei, beneficiind la maxim de avantajele suitei de tehnologii avansate bazate pe Inteligența Artificială NVIDIA Blackwell Max-Q. Profită de promoțiile ASUS ROG din perioada sărbătorilor de iarnă și comandă direct din stoc, în multiple configurații, laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 cu GeForce RTX seria 50 direct din eShop ASUS România.

