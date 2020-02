(P) Pariezi ca nu le stii? 10 recorduri atinse de Oscaruri in editia 2020

Joker este cel mai puternic candidat la Oscaruri in acest an, cu 11 nominalizari. Alte trei filme au fost mult mediatizate in aceasta cursa: Once Upon a Time in Hollywood, 1917 si Parasite.

Fie ca am vazut sau nu aceste filme, cu totii am aflat deja macar putin din povestea lor. Si pentru ca Premiile Academiei Americane de film inseamna concurenta si imprevizibil, Fortuna ofera chiar si cote pentru a putea paria.

Dar sa aflam si cateva date mai inedite despre ce ne ofera cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar.

- Scarlett Johansson e nominalizata la doua categorii: cea mai buna actrita (Marriage Story) si cea mai buna actrita in rol secundar (Jojo Rabbit). E a 12-a oara cand un actor este nominalizat la doua categorii, dar niciodata nu s-a intamplat sa castige ambele statuete.

- Martin Scorsese, aflat in cursa pentru cel mai bun regizor cu The Irishman, este regizorul, aflat in viata, cu cele mai multe nominalizari la activ, 9.

- Tom Hanks, care poate castiga in acest an Oscarul pentru rol secundar in A Beautiful Day, a concurat de-a lungul timpului pentru 6 statuete si a castigat doua. Insa, e pentru prima data cand e candidat pentru premiul de cel mai bun actor in rol secundar.

- Antonio Banderas, 59 de ani, si Jonathan Pryce, 72 de ani, sunt la primele nominalizari la Oscar. Trei dintre contracandidatii pentru cel mai bun actor, Adam Driver, Leonardo DiCaprio si Joaquin Phoenix, toti mult mai tineri decat Banderas si Pryce, au strans de-a lungul anilor si alte nominalizari. "Asta ma face sa ma simt foarte, foarte tanar", a glumit Banderas.

- Cynthia Erivo are si ea doua nominalizari in acest an, pentru cea mai buna actrita si cea mai buna melodie originala (Harriet). Este a treia persoana dubla nominalizata pentru rol si cantec original. Precedesoarele ei au fost Mary J. Blige (in Mudbound) si Lady Gaga, pentru A Star Is Born.

- In acest an nu mai putin de 62 de femei sunt nominalizate de Academia Americana de Film, insa niciuna pentru categoria cel mai bun regizor.

- Saiorse Ronan, care poate castiga Oscarul pentru rolul facut in filmul Little Women, a ajuns deja la a patra nominalizare, desi are doar 25 de ani. Recordul il detine Jennifer Lawrence, care a primit a patra nominalizare la 24 de ani, in anul 2015.

- Filmul sud-coreean Parasite este al saselea film din istorie nominalizat atat pentru cel mai bun film international, cat si pentru cel mai bun film.

- Honeyland, un documentar despre un crescator de albine din Macedonia, a obtinut o inedita dubla nominalizare: pentru cel mai bun film international si pentru cel mai bun documentar.

- Thomas Newman, nominalizat pentru cea mai buna coloana sonora (in filmul de razboi 1917), face parte dintr-o familie cu o mare traditie la Oscar. Stramosii sai au fost nominalizati la Oscar de aproape 100 de ori.

