(P) "Liga Campionilor de vara"! Pariaza pe cele mai tari meciuri de la International Champions Cup

Inceputa in urma cu 6 ani cu 8 echipe la start si meciuri disputate doar in Statele Unite, International Champions Cup s-a extins rapid, iar in prezent poate fi considerata o Ligă a Campionilor din intersezon. La editia din 2018, au luat parte nu mai putin de 18 cluburi din 6 tari, care au jucat în 23 de orase de pe trei continente.

In acest an, participa 12 echipe, cele mai multe din Italia (4). Fiorentina, Inter Milano, Juventus si AC Milan reprezinta Serie A la ICC 2019, competitie care a inceput miercuri dimineata, in apropiere de Chicago, cu meciul Fiorentina - Guadalajara 2-1.



Mexicanii sunt singurii din afara Europei care joaca la actuala editie. Arsenal, Manchester United, Tottenham (detinatoarea trofeului), Bayern Munchen, Benfica, Atletico Madrid si Real Madrid sunt celelalte formatii de pe tablou.

CELE MAI TARI MECIURI DE LA INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

ICC 2019 a inceput pe SeatGeek Stadium, din Bridgeview, si se va incheia pe 10 august, cu meciul Atletico Madrid - Juventus, care se va juca pe Friends Arena, din Stockholm. In total, se vor disputa 18 partide (cate 3 pentru fiecare echipa), in 16 orase din Statele Unite, Asia si Europa.

Din program nu lipsesc derby-uri precum Juventus - Inter (24 iulie, Nanjing, China) si Real Madrid - Atletico Madrid (27 iulie, New Jersey). Printre duelurile care de asemenea promit spectacol se mai numara Bayern Munchen - Real Madrid (21 iulie, Houston) sau Tottenham - Manchester United (25 iulie, Shanghai).



OCAZIA DE A VEDEA LA TREABA CELE MAI TARI TRANSFERURI ALE VERII

Pentru cluburile importante ale Europei, ICC este ocazia perfecta de a-si prezenta achizitiile facute in aceasta vara. Eden Hazard (Real Madrid), Joao Felix (Atletico), Diego Godin (Inter), Tanguy Ndombele (Tottenham), Matthijs de Ligt (Juventus) sau Lucas Hernandez (Bayern) sunt doar cativa dintre jucatorii pe care vor sta ochii fanilor in urmatoarele trei saptamani.

CUM SE DECIDE CASTIGATOAREA



Cele 12 echipe participante vor primi 3 puncte la victorie, doua puncte pentru un meci castigat la loviturile de departajare si un punct pentru o infrangere suferita in urma loviturilor de departajare. La final, echipa cu cel mai bun punctaj va primi trofeul.

In caz de egalitate, departajarea se va face, in ordine, in functie de rezultatul direct, golaveraj, numarul de goluri marcate, rezultatul obtinut impotriva unui adversar comun, numarul mai mic de cartonase rosii, numarul mai mic de cartonase galbene, numarul de faulturi comise si, in cele din urma, prin tragere la sorti.



