(P) Ghid pentru casa perfecta: Cum alegi tencuiala si cum o aplici corect

In constructia sau renovarea unei locuinte, tencuiala reprezinta un pas esential, atat din punct de vedere termic si fonic, cat si estetic, aceasta imbunatatind semnificativ aspectul constructiei, prin ascunderea imperfectiunilor si denivelarilor suprafetei suport. In plus, tencuiala protejeaza zidaria si, realizata corect, asigura rezistenta lucrarii si durabilitatea vopselei aplicata ulterior.

Pentru o lucrare reusita, este important sa stii ce tencuiala sa alegi, dar si ce pasi trebuie sa urmezi, inainte de a incepe aplicarea acesteia.

Cum alegi tencuiala potrivita

Alegerea tencuielii depinde, in primul rand, de functiunea incaperii si nivelul umiditatii. Alegerea si aplicarea corecta a tencuielii influenteaza direct calitatea lucrarii – daca tencuiala nu este potrivita sau pasii nu sunt respectati, pot aparea, in timp, probleme precum igrasia sau craparea tencuielii, care vor distruge, inevitabil, finisajul final, fie acesta vopsea, tapet etc.

Aplicarea manuala a tencuielii este la indemana oricui. Mortarul de tencuiala Klasiko, de la Adeplast, este potrivit pentru aplicare exclusiv manuala la interior si exterior, pe suporturi minerale. Se prelucreaza foarte usor, fiind potrivit atat pentru mesteri priceputi, cat si pentru cei proaspat initiati – cu alte cuvinte, mortarul Klasiko te ajuta sa faci treaba singur, creand suprafete netede, cu usurinta. Dupa uscare completa, aproximativ 7 zile/1 cm grosime strat, in functie de temperatura si umiditatea aerului, suprafata poate fi finisata suplimentar, dupa caz, cu gleturi, tinciuri, vopsele sau tencuieli decorative AdePlast.

Tencuiala nu e doar pentru constructii, ci si pentru renovari, iar pentru cea de-a doua situatie, este necesar un mortar potrivit, cu aderenta ridicata. Mortarul MTI 25 este ideal pentru tencuire si reparatii, inclusiv in spatii cu umiditate ridicata precum bai si bucatarii. Poate fi aplicat atat manual, cat si cu masina de tencuit, fiind potrivit inclusiv pentru lucrari complexe. Rezultatul? Suprafete super finisate. Pont: In cazul aplicarii pe tavane se utilizeaza Adeplast Betonkontakt pentru punte de aderenta.

Umiditatea este inevitabila in multe locuri, iar igrasia poate afecta structura casei si poate provoca probleme de sanatate, in timp. Prevenirea igrasiei cu ajutorul unui mortar potrivit este cruciala in spatii precum bai, coridoare, pivnite, camere de locuit cu un nivel ridicat de umiditate sau case vechi. Mortarul antiigrasie MAI este ideal pentru combaterea umiditatii, eliminand eflorescentele de igrasie si urcarea osmotica a apei prin tencuiala si asigurand o mai buna aerisire a peretelui. Instalatia electrica care se monteaza ulterior trebuie fixata cu mortar antiigrasie, de asemenea, si nicidecum cu ipsos. In caz contrat, igrasia isi va face aparitia in zona in care s-a folosit ipsos.

Sfaturi pentru o tencuiala durabila

Durabilitatea tencuielii nu depinde exclusiv de calitatea produsului, ci si de calitatea lucrarii. Astfel, exista cateva aspecte generale de care trebuie sa tii cont atunci cand te apuci de tencuit, pentru a obtine un rezultat final excelent. Desigur, este intotdeauna indicat sa citesti fisa tehnica a produsului pe care il folosesti, pentru a afla detaliile tehnice specifice care previn aparitia situatiilor neplacute, precum craparea tencuielii sau alunecarea acesteia de pe suprafata suport.

In primul rand, suportul trebuie sa fie rezistent, curat, uscat, fara fisuri sau crapaturi, lipsit de grasimi, pulberi, reziduuri sfaramicioase, saruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Apoi, portiunile fragile si reziduurile de mortar trebuie indepartate.

In al doilea rand, este necesara amorsarea, umezirea sau aplicarea unui produs pentru punte de aderenta in functie de absorbtia suportului. Rosturile dintre blocurile de zidarie se inchid prealabil cu mortar.

Orice tencuiala trebuie realizata la temperaturi de peste 5°C. Este esential sa asiguri conditii bune pentru efectuarea lucrarii - trebuie avute in vedere masurile de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii rapide, intemperiilor sau inghetului si trebuie evitata expunerea la raze solare directe a suprafetelor in decursul aplicarii. Incaperea trebuie sa fie prevazuta cu usi si geamuri sau sa fie protejata cu folie, pentru eliminarea curentului de aer care usuca fortat produsul, fapt ce duce la craparea tencuielii.

Nu in ultimul rand, un pont bun este sa respecti informatiile din fisa tehnica a produsului.

Ghid de tencuire

Se toarna apa in recipientul de omogenizare Se toarna mortarul de tencuire Mortarul si apa se amesteca cu o bormasina/mixer electric Se face o pauza de 5-10 minute, dupa care se amesteca pana se obtine consistenta necesara Se monteaza profilele de ghidare Suprafata se amorseaza cu mortarul diluat cu apa (ajuns la consistenta unui strop obisnuit de ciment) Dupa uscarea completa a stratului de strop, mortarul se aplica pe perete cu o mistrie Tencuiala se aplica de jos in sus, intr-un strat uniform Se foloseste un dreptar, care finiseaza suprafata si inlatura surplusul de material

Vizualizeaza video-ul cu ghid aici: https://www.youtube.com/watch?v=ZhH5oERLa6E

AdePlast, cel mai important producator roman de materiale de constructii

Cu o vechime de peste 25 de ani de activitate pe piata materialelor de constructii, AdePlast este cel mai important producator roman cu patru platforme industriale situate in Oradea, Ploiesti, Roman si Isalnita, care se bucura de multiple recunoasteri in intreaga Europa.

Business-ul AdePlast s-a situat pe crestere pe tot parcursul anului 2018, iar din punct de vedere al capacitatilor de productie, compania a inregistrat un upgrade major prin inaugurarea noii platforme industriale de la Isalnita.

AdePlast a inregistrat o crestere de 13%, fata de anul precedent, cu o cifra de afaceri de 474.000.000. Rezultatul reprezinta un moment cheie in evolutia companiei, avand in vedere depasirea pragului de 100 de milioane de euro.