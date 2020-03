(P) FORTUNA. Modificari ale sistemului de lucru si plati in Agentiile de Pariuri Sportive

Suntem deja cu totii la curent cu situatia exceptionala cu care ne confruntam zilele acestea. Din aceasta cauza, Guvernul Romaniei impreuna cu MAI au dispus mai multe hotarari si directive care ii vizeaza, in general, pe comercianti sau furnizorii de servicii, in incercarea de a limita contactul cu clientii si de a stopa propagarea noului virus gripal COVID-19.

Conform celor mai recente hotarari ale Guvernului emise ieri aseara, 17 martie, printre furnizorii de servicii care sunt obligati sa intrerupa temporar activitatea in punctele de lucru cu clientii (atentie, punctele fizice, NU si serviciile online!) se numara si operatorii de pariuri sportive si jocuri de casino.

Astfel, operatorul de pariuri sportive Fortuna este nevoit, ca multe alte companii, sa inchida temporar punctele de lucru, adica Agentiile in care clientii puteau pana acum intra si juca.

E important de stiut ca acei clienti care au bilete castigatoare ce trebuie incasate, pot face in continuare acest lucru. Chiar daca agentiile fizice sunt inchise, Fortuna ofera clientilor cu bilete castigatoare optiunea de a incasa sumele prin sistem electronic. In scopul facilitarii acestui proces si oferirii de informatii cat mai exacte clientilor sai, pe efortuna.ro a fost creata o sectiune dedicata celor aflati in aceasta situatie, denumita “Bilete agentii”.

Notele de informare de pe agentii si din mediul online explica clientilor ca acestia pot contacta serviciul Relatii Clienti Fortuna si, in urma trimiterii a catorva documente (buletin, bilet castigator, un formular disponibil online si un extras de cont), pot intra in posesia castigului care va fi incarcat in contul de card bancar. Pentru acei clienti care nu au inca un cont bancar si nici nu doresc deschiderea unuia, optiunea ramane de a astepta redeschiderea agentiilor fizice, in conformitate cu hotararile Guvernului.

In plus fata de posibilitatea incasarii castigurilor care functioneaza in continuare, clientii mai trebuie sa stie ca activitatea Fortuna se desfasoara in mod normal, ca si pana acum, in mediul online. Pe platforma efortuna.ro, clientii pot gasi toate informatiile de care au nevoie si pot accesa in continuare oferta actualizata de cote pe evenimente sportive obisnuite si Live, jocuri de Casino: Sloturi, Ruleta, Blackjack sau mese Live Casino si Jocuri Virtuale.

Masurile au fost luate pentru a proteja clientii si a le inlesni procesul de incasare a castigurilor, dar mai ales, masurile au fost adoptate in concordanta cu hotararile Guvernamentale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne scrieti pe contact@efortuna.ro sau pe chatul online de pe efortuna.ro .

Va multumim pentru fidelitate si intelegere. Ramaneti in siguranta!