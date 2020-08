(P) Vlad vs. Catalin Bordea - cel mare tare show de stand-up comedy

In primavara anului 2018, Vlad Cazino devenea operational pe piata romaneasca, o miscare surprinzatoare realizata de Kindred Group - unul dintre gigantii pietei internationale a jocurilor de noroc.

De la start, totul a fost original in abordarea Vlad Cazino. Pasionatii de jocuri de noroc experimentau astfel prima platforma cu brand romanesc 100% dedicata jocurilor de online casino, o platforma ce se baza insa pe know-how international. Totul a fost de la inceput astfel la cel mai inalt nivel calitativ, insa cu un brand prietenos si cu un personaj care sporea placerea jocului: Vlad, vampirul prietenos, gazda Vlad Cazino.

Simpaticul Vlad si-a conturat o imagine de succes in mediul online si offline, fiind acel vampir pus mereu pe glume, departe de imaginea infricosatoare din mitul vampirilor din Transilvania. Ca o gazda perfecta, Vlad iti insoteste clientii pe tot parcursul vizitelor si este prezent desigur si in spoturile publicitare. Brandul Vlad Cazino s-a expus tot mai puternic si dincolo de lumea jocurilor de noroc, promovand divertismentul complet, echilibrat, devenind astfel sponsor la festivalul UNTOLD 2019 si la Overnight 2020.

Iata acum o noua etapa in evolutia vampirului Vlad: prieten deja cu celebrul Catalin Bordea (cei doi sunt prezenti din aceasta vara impreuna in desene amuzante pe website-ul vladcazino.ro si pe retelele sociale, promovand sectiunile de joc si campaniile promotionale Vlad Cazino), carismaticul personaj virtual face un pas inainte si iese practic din lumea desenelor, catre lumea reala a scenei de stand-up comedy.

Vlad Cazino a pregatit un Roast Battle de nota 10 in care Catalin Bordea si vampirul Vlad sunt adversari, luptand cu glume bune, replici acide, pline de haz, exact asa cum se procedeaza intr-un astfel de show de calitate. Vlad anunta online deja faptul ca vom putea vedea cel mai smecherific Roast Battle din cate au fost pana acum, atat pe reteaua de socializare Facebook, cat si pe Youtube si IGTV. Care dintre cei doi va avea glume mai bune? Publicul va decide, insa un lucru este cert: se anunta un show inedit, divertisment la cel mai inalt nivel calitativ, stand-up comedy pur cu o experienta aparte. De aceasta data, Bordea este asa cum il stim pe scena de stand-up comedy, iar Vlad face o vizita in lumea reala, pe aceeasi scena de show.

Absolvent UNATC si cunoscut pentru aparitiile sale in emisiuni si seriale de televiziune, Catalin Bordea este unul din pionierii conceptului de stand-up comedy in Romania. Acum, el este parte din universul Vlad Cazino, facand echipa cu Vlad pentru a prezenta spre exemplu campania promotionala Vara VLADastica de 1.500.000 Rotiri Bonus. In cadrul acesteia, zi de zi sunt acordate 10.000 rotiri bonus, iar la finalul lunii, pe langa alte 200.000 de rotiri, cei de la Vlad Cazino ofera multe alte premii atractive - vouchere cash pentru jocuri de bingo, tichete la turnee Jackpot Poker si doua super telefoane Samsung Flip. Experienta Vlad Cazino se dezvolta si se reinventeaza permanent, cu o oferta bogata de sloturi, jocuri de masa si bingo, precum si multe surprize in materie de divertisment, asa cum este acest Roast Ballte ce poate deveni Roastul anului 2020.