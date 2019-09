(P) De la 160 RON la 85.948 EUR - traseul unei jucatoare la Vlad Cazino

Cazinoul online romanesc Vlad Cazino, devenit rapid extrem de popular pe internet in randul pasionatilor de astfel de jocuri, a anuntat recent plata unui castig major la unul dintre jocurile de tip minigames. Este vorba despre un premiu in valoare de nu mai putin de 85.948 de euro, acordat unei jucatoare la jocul Moody Monsters. O jucatoare din Romania, desigur, caci Vlad Cazino este un brand dedicat pietei locale, licentiat conform legislatiei din tara noastra.

M. C., norocoasa castigatoare de la Moody Monsters pe platforma Vlad Cazino, a mizat 160 RON si a ajuns la 85.948 EUR la a patra rotire din sesiune. Un castig imens asadar, de peste 2500 de ori mai mare decat suma plasata in joc. Dupa cum se cunoaste, astfel de jocuri online se axeaza in primul rand pe divertisment, insa sansa de castig (mai mic sau mai mare) este destul de ridicata. Sunt jocuri de distractie si de noroc, care nu necesita cunostinte si abilitati speciale, ci mai degraba dispozitia de a consuma timpul intr-un mod placut, dinamic, antrenant.

"Am ales Vlad Cazino pentru ca mi s-a parut o platforma prietenoasa in primul rand. Am incercat si alte paltforme, mi s-a parut mai prietenoasa aplicatia, am avut senzatia ca merg destul de bine si joculetele, si Bingo, aveam mai multe optiuni", si-a motivat castigatoarea alegerea optiunilor de jocuri de la Vlad Cazino.

Aceasta a mai spus ca a fost foarte surprinsa de valoarea impresionanta a castigului si ca inca nu a decis ce va face cu banii. Cel mai probabil, mare parte din suma o va directiona spre investitii si economisire. Nu in ultimul cand, jucatoarea le recomanda celorlalti pasionati de minigames, sloturi si bingo online sa nu isi piarda speranta chiar daca pana acum nu au obtinut mari castiguri, caci norocul poate sa loveasca in orice moment.

Vlad Cazino a devenit foarte popular in tara noastra la scurt timp de la lansare. Este o platforma de cazino online 100% dedicata pietei locale, cu un brand romanesc ce imprumuta din farmecul turistic legendar al zonei Transilvania. Performanta jocurilor de cazino si bingo, precum si siguranta totala a datelor jucatorilor sunt garantate de solutiile Kindred Group, testate deja la nivel international de acest grup puternic pe piata de jocuri de noroc online, cunoscut mai ales pentru reputatia excelenta a brandului Unibet.