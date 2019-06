(P) Cum se desfasoara operatia chirurgicala de insertie a unui implant?

Daca pana acum evitai sa apelezi la un implant dentar pentru inlocuirea dintilor lipsa de frica sa nu te doara, este timpul potrivit pentru a invata mai multe despre acest procedeu si a-ti invinge teama de dentist.



Pregatirea dinainte de implant

Pentru ca implantul dentar sa aiba sanse de reusita cat mai mari, inainte de efectuarea lui se recomanda executarea unor pasi pregatitori care te vor aduce mai aproape de scopul final.

Inainte de toate, pentru a porni in calatoria catre un zambet perfect, este nevoie de o vizita la dentist in care sa discuti detaliile procedurii. Mai mult ca sigur, implantul dentar este precedat de o extractie. Iar pentru a verifica daca osul s-a vindecat complet in urma ei si are un volum potrivit pentru acomodarea implantului, medicul stomatolog iti va cere o radiografie locala.

De asemenea, daca nu ai un set de analize de sange facute recent, ti se va cere unul pentru a sti daca implantul dentar se poate realiza cu succes sau nu. Setul de analize include, dar nu se rezuma la hemoleucograma, glicemie, calcemie, colesterol, timpii de sangerare si coagulare, acid uric, uree si VSH, dar si alte valori in functie de afectiunile pacientului.

Dupa predarea radiografiei si evaluarea rezultatelor analizelor medicale, impreuna cu pacientul, medicul dentist va alege cea mai potrivita metodă de efectuare a implantului dentar.



Implant dentar procedura



Insertia implantului dentar este o interventie chirurgicala care se desfasoara sub influenta anesteziei locale. In general, inainte de efectuarea implantului nu exista restrictii cu privire la alimentatie cu exceptia consumului de alcool, iar cel mai bun mod de pregatire in ziua respectiva presupune curatarea temeinică a dintilor cu pasta de dinti, ata dentara si apa de gura.

Datorita anesteziei, in timpul operatiei pacientul nu simte nicio durere sau jena. Dar exista si situatii speciale. De aceea, ar fi bine ca pacientul sa discute inainte de inceperea procedurilor despre metodele de semnalare, in cazul instalarii unei senzatii neprevazute de durere sau rau.

Dupa ce trece efectul anesteziei locale, corpul reactioneaza diferit de la pacient la pacient si poti suferi usoare inflamatii sau dureri de dinti si de cap. Preventiv, pentru a inlatura astfel de conditii, intreaba medicul dentist care iti sunt optiunile si la ce medicamente ar trebui sa apelezi. Intr-unele cazuri, dacă interventia medicala a fost una complexa ce poate cauza dureri intense dupa trecerea efectului anesteziei, medicul dentist iti va prescrie analgezice si antiinflamatoare mai puternice.

Pentru orice eventualitate, la fel ca in cazul oricarei proceduri medicale, este bine sa-ti iei liber pentru restul zilei de dupa insertia implantului si sa te odihnesti pe cat posibil pentru a grabi procesul de vindecare.



Cand este necesara aditia de os la nivelul mandibulei?

Exista persoane la care osul mandibulei nu este destul de gros sau este prea moale pentru a putea fixa corespunzator un implant dentar. In aceste situatii, pentru ca implantul sa nu-si diminueze functiile pentru care a fost creat, este nevoie de aditie osoasa. In caz contrar, chiar daca este realizat din materiale rezistente, el nu va putea fi folosit pentru a musca sau a mesteca si risca sa cada in timp.

Aditia osoasa face posibila realizarea implantului chiar si la pacientii cu o masa osoasa redusa. In functie de necesitati pentru aceasta procedura se poate folosi os natural din alta parte a corpului, sau oase artificiale care se comporta ca un substitut. Partea de luat in calcul in cazul aditiei osoase este timpul de vindecare a osului. Daca s-a introdus un volum mare de os, va fi nevoie de cateva luni pentru ca acesta sa fuzioneze cu osul natural si sa faca posibila realizarea implantului.

Insertia implantului

In timpul procedurii medicale propriu-zise, medicul stomatolog cresteaza gingia cu bisturiul pentru a descoperi osul unde se va insera implantul dentar. Partea metalica a implantului are rol de radacina a dintelui artificial si de aceea este necesara implantarea ei cat mai adanc in os.

După insertie, gingia din jur se coase la loc si se asteapta vindecarea ei pentru a putea continua cu procedurile pentru fixarea coroanei. Desi la prima vedere insertia implantului poate parea un scenariu de film de groaza, in realitate, daca toti pasii pregatitori sunt urmati fara exceptie, ea nu presupune niciun fel de complicatii!