(P) CFR incepe lupta pentru calificarea in Liga Campionilor - Ce sa pariem?

Infrangerea din Supercupa cu Viitorul Constanta a picat cum nu se putea mai prost pentru campioana CFR Cluj, care avea nevoie de un moral bun pentru dificila confruntare cu Astana (campioana Kazahstanului), din turul intai preliminar al Ligii Campionilor.

Prima mansa se joaca pe 9 iulie, de la ora 16:00, Nur-Sultan, oras in care „feroviarii” au ajuns dupa multe ore de zbor. „Astana este o echipa mai puternica din toate punctele de vedere. Au buget de 50 de milioane de euro, au 16 internationali in lot, este in plin campionat. Acasa nu i-a batut nici Atletico Madrid”, a declarat antrenorul Dan Petrescu inaintea plecarii din tara.

La randul sau, experimentatul Ciprian Deac a scos in evidenta un alt impediment pentru campioana Romaniei: gazonul artificial pe care se va juca aceasta partida: „ Va fi alt fotbal, e mai dificil sa joci pe sintetic. E o viteza mai mare de joc. Dar trebuie sa ne adaptam, suntem pe jucatori profesionisti si pentru asta suntem platiti. E un meci foarte important pentru noi, pentru club. Mister a pregatit bine meciul si deja stim tot. Eliminarea cu Dudelange e o pata pe club, iar noi vrem sa reparam imaginea. Sper sa ne calificam. Meritam asta”.

Tucudean rateaza meciul din Kazahstan

CFR Cluj a trimis la UEFA lista cu jucatorii pe care se va baza Dan Petrescu in dubla cu Astana. Cea mai mare surpriza, una neplacuta, este absenta golgheterului George Tucudean, care a jucat cateva minute in Supercupa cu Viitorul (0-1) si i-a facut pe multi sa creada ca toate acele stiri despre o noua interventie chirurgicala erau inventii. Pe langa tucudean, mai lipsesc Fernandez, Andrei Radu, Petrila si Itu.

Portari: Vatca, Arlauskis

Fundasi: Susic, Peteleu, Muresan, Vinicius, Horj, Burca, Camora

Mijlocasi: Sylla, Djokovic, Aurelio, Culio, Bordeianu, Hoban, Mailat, Deac, Perreira, Paun

Atacanti: Rondon, Costache, Omrani

Lista B: Hindich, Ispas, Milandru, Ad. Pop

Echipa probabila a lui CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Muresan, Camora – Djokovic, Bordeianu, Deac – Costache, Rondon, Omrani

Cel mai scump jucatori al Astanei este un croat

FC Astana are un lot evaluat la 25,23 de milioane de euro pe transfermarkt.com. Cel mai scump jucator este croatul Marin Tomasov (extrema dreapta, 31 de ani), cotat la 3,5 milioane de euro. Urmeaza trei jucatori care au cota de piata de 2,5 milioane de euro: Dmitri Shombo (fundas stanga, 29 de ani), Roman Martazaev (extrema stanga, 25 de ani) si Firmin Mubele (atacant congolez, 25 de ani). in atacul kazahilor joaca Dorin Rotariu, evaluat la 1,6 milioane de euro.

Campioana en-titre a Kazahstanului se afla pe locul 3 in clasamentul competitiei interne dupa 17 etape, cu 32 de puncte. Pe primul loc este Tobol Kostanay (38 de puncte), iar pe doi este Orbabasy (33 de puncte). Astana a castigat, pe 5 iulie, cu 2-0, meciul din deplasare cu Tobol Kostanay! Iata echipa folosita: Eric – Rukavina, Simunovic, Postnikov, Beysebekov – Logvinenko, Maevsky – Tomasov, Sigurjonsson, Murtazaev – Rotariu.

Ponturi pentru pariuri pe meciul Astana vs CFR Cluj

Agentiile de pariuri sportive online de top (pe care le puteti gasi la PariuriX.com/Agentii) au sute de optiuni de pariere pentru acest meci din turul I al Ligii Campionilor. Iata ce s-ar putea paria si de ce:

• X2, la o cota de 1.72 – Dan Petrescu este un „maestru” atunci cand este vorba sa inchida jocul. Poate obtine un egal in Kazahstan

• gol marcat CFR Cluj, la o cota de 1.60 – Astana a primit gol in 3 din ultimele 4 meciuri de campionat

• peste 4.5 cornere Astana – in mod normal, echipa gazda va pune presiune pe poarta aparata de Arlauskis

• sub 2.5 goluri – CFR nu se va deschide, sperand sa rezolve calificarea in retur.