(P) Castiga super premii cu cea mai tare emisiune sportiva a momentului, SuperLive Show, exclusiv online! 

De Mihai Mateas, pentru Superbet

Nu rata cea mai la moda emisiune sportiva exclusiv online, SuperLive Show, si castiga premii de sute de lei! Duelul inedit Rapid vs Poli Iasi iti poate aduce vouchere eMag de 500 de lei si si alte premii surpiza la SuperLive Show vinerea aceasta, de la ora 17:00! Cate un fotbalist de la cele doua echipe va incerca sa jongleze cat mai mult cu mingea cu orice parte a corpului, mai putin laba piciorului!

Spune intr-un comentariu la postarea dedicata de pe Facebook Superbet pana vineri la ora 16:00 cine crezi ca va reusi mai multe "duble", Rapid sau Poli Iasi, si intri in tragerea la sorti: cinci premii constand in 5 vouchere 500 de lei la eMag si alte premii surpiza, pentru jucatorii Superbet!

Daca duelul se va termina egal, toti cei care raspund vor intra in tragerea la sorti! Castigatorii vor fi anuntati in emisiune, LIVE pe Facebook si YouTube Superbet, vineri de la ora 17:00. Atentie, insa, trebuie sa ai peste 18 ani pentru a participa la acest concurs.

Moderatori cu experienta insumata de zeci de ani in presa sportiva si invitati de marca

Traind in era tehnologiei, in care facem aproape totul online, de la munca la entertainment si de la cumparaturi la videocall-urile cu cei dragi, era inevitabil ca cea mai la moda emisiune sportiva sa fie tot una online: SuperLive Show! Nu rata editia de astazi, vineri, 29 mai, de la ora 17:00, in direct pe contul de facebook oficial si pe pagina oficiala de Youtube a Superbet!

Daca e sport, sa fie live! Daca e live, sa fie SuperLive! Iar daca e show, sa fie SuperLive Show! Daca e vineri, e noua emisiune de sport cu cel mai mare reach pe net!

In fiecare vineri, de la ora 17:00, Superbet este gazda unei emisiuni de o ora pe Facebook si YouTube, exclusiv online din Romania! Jurnalistii Dan Filoti si Lucian Lipovan sunt moderatorii SuperLive Show si au mereu super invitati de marca, de la Ilie Dumitrescu la Catalin Morosanu, de la Mihai Leu la Daniel Pancu si de la Gica Craioveanu la Bogdan Stelea, printre multi altii.

Urmareste emisiunea in direct, de la 17:00, pe conturile de Facebook si Youtube ale Superbet si poti castiga premii saptamanale de sute de lei. In editiile trecute Pancu si Ilie Dumitrescu s-au intrecut in „dublele” cu sulul de hartie igienica, in timp ce Mihai Leu si Catalin Morosanu au jonglat cu sticla de apa pe pumni.

Aproape 140.000 de oameni au urmarit primele doua editii

Prima editie a fost urmarita de peste 80.000 de oameni, in timp ce a doua a strans aproape 60.000 de privitori, pe conturile de Facebook si Youtube ale Superbet. Asadar, aproape 140.000 de „suporteri” au stat cu ochii pe primele doua editii ale emisiunii SuperLive Show.

Aici puteti vedea integral prima editie a emisiunii SuperLive Show, iar aici, puteti urmari editia cu numarul 2.

Stai cu ochii pe contul de youtube al Superbet si pe pagina noastra de facebook pentru a nu rata editia de astazi!

Ne vedem in direct! Pariu c-o sa-ti placa?