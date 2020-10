(P) Aur curat! Stai pe LIVE la meciul Romania – Austria si orice pariu iti poate aduce 50 de lei extra

Si in urmatoarele zile suntem trup si suflet alaturi de echipa nationala a Romaniei, care are parte de un nou meci dificil in Liga Natiunilor, contra Austriei.

Pentru ca iti place sa joci pe LIVE, am pregatit o noua promotie "fresh" pe casapariurilor.ro, unde nici nu stii de unde "sare castigul"! Tu trebuie doar sa pariezi LIVE, iar premiul va intra direct in contul tau.



Ce trebuie sa faci? Nimic mai simplu! Pariaza in timp real pe meciul Romania - Austria, de pe site sau in aplicatie, pentru ca fiecare al 50-lea pariu LIVE plasat online la Casa Pariurilor primeste automat 50 de lei. Premiul vine sub forma unui pariu gratuit, care poate fi foarte usor transformat in bani reali (conditie de rulaj x1). Campania se desfasoara pe 14 octombrie, la partida Romania - Austria (21:45 - 23:15).



Pentru a putea juca pentru pariul gratuit de 50 de lei, trebuie sa plasezi bilete cu miza minima de 10 Lei, insa nu ai alte restrictii: sunt acceptate biletele simple, multiple si cele tip sistem. Tot ce conteaza e sa fii alaturi de "tricolori" si sa joci LIVE, pe orice cota sau tip de pariu! Asa cum te-ai obisnuit, cu cat joci mai multe bilete, cu atat cresc si sansele tale de castig! Te asteptam la meci! #CasaFieBine