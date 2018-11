(P) A castigat 144.399 de lei la Fortuna, cu Jackpotul Extra Global

Vezi cum a reusit

A trait una dintre cele mai palpitante momente din viata sa intr-o agentie Fortuna. Alin Florin Negru, din Bumbesti-Jiu, a transformat cateva clipe de distractie intr-un castig urias: 144.399 de lei, cu Jackpotul Extra Global.

In varsta de 33 de ani, Alin a povestit: "Am venit sa joc la pariuri, dar cand am vazut ca e aglomerat, am zis sa incerc putin la sloturi". Decizia a fost una extrem de inspirata.

Dupa doar 2-3 minute jucate, Jackpotul Extra Global l-a facut mai bogat cu 144.399 de lei. Care a fost prima reactie? "Am incercat sa-mi anunt familia, prietenii. Initial, nu ma credeau", a rememorat, amuzat, Alin.

Abia asteapta vacanta de iarna. Cu banii castigati, e convins ca va avea una memorabila. Antreprenor, Alin stie ce va face cu o parte din bani: "O sa-i investesc in afacerea proprie".

Are planuri mari. Va juca in continuare la pariuri, unde are o strategie proprie, dar e increzator si ca la sloturi va "prinde" un nou Fortuna Jackpot consistent: "Astept sa ajunga din nou la peste 100.000 de lei".

Alin Florin Negru e al doilea castigator al marelui Jackpot Extra Global la sloturi, acordat in agentiile Fortuna.

in fiecare luna, in agentiile Fortuna, sunt puse la bataie 3 tipuri de Jackpoturi.