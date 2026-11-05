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„România are o comunitate de business care, chiar și în perioade dificile, continuă să crească. Antreprenorii români investesc, caută oportunități uneori chiar pe piețele internaționale.

Prin această serie de conferințe, căutăm să creăm un spațiu al conversațiilor relevante și al ideilor pe care ei să le transforme în proiecte”, a transmis Cristian Sporiș, Vicepreședinte Divizia Corporate și Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

După Oradea și Brașov, conferința va ajunge la Cluj pe 9 decembrie.