Craiova, în fața istoriei: victoria cu Egnatia ar aduce o premieră spectaculoasă pentru România

Partida din etapa a 3-a poate furniza o bornă spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

Universitatea Craiova e singura reprezentantă a României în acest sezon al grupelor cupelor europene. Iar formația din Bănie ține steagul sus, în mod admirabil!

Bancu și colegii săi au strâns deja 4 puncte, după primele două etape: 1-1 cu Getafe (Spania) și 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (Andorra). Grație acestor rezultate, oltenii au șanse foarte bune de a prinde cel puțin play-off-ul optimilor printr-o clasare pe locurile 9-24.

Pe de altă parte, cu o victorie diseară (ora 22:00), în meciul cu Egnatia, liderul din Albania, Craiova poate ridica ștacheta. Cu un eventual succes pe „Ion Oblemenco“, formația din Bănie poate spera la o clasare finală, undeva pe locurile 1-8. Un asemenea rezultat ar trimite Craiova direct în optimile Conference League, ediția 2026-2027.

Universitatea Craiova, oportunitate istorică: 7 puncte din trei meciuri!