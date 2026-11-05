Craiova, în fața istoriei: victoria cu Egnatia ar aduce o premieră spectaculoasă pentru România

Craiova, în fața istoriei: victoria cu Egnatia ar aduce o premieră spectaculoasă pentru România Conference League
Amir Kiarash
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Partida din etapa a 3-a poate furniza o bornă spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

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Universitatea CraiovaConference LeagueEgnatia
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Partida din etapa a 3-a poate furniza o bornă spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

Universitatea Craiova e singura reprezentantă a României în acest sezon al grupelor cupelor europene. Iar formația din Bănie ține steagul sus, în mod admirabil!

Bancu și colegii săi au strâns deja 4 puncte, după primele două etape: 1-1 cu Getafe (Spania) și 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (Andorra). Grație acestor rezultate, oltenii au șanse foarte bune de a prinde cel puțin play-off-ul optimilor printr-o clasare pe locurile 9-24.

Pe de altă parte, cu o victorie diseară (ora 22:00), în meciul cu Egnatia, liderul din Albania, Craiova poate ridica ștacheta. Cu un eventual succes pe „Ion Oblemenco“, formația din Bănie poate spera la o clasare finală, undeva pe locurile 1-8. Un asemenea rezultat ar trimite Craiova direct în optimile Conference League, ediția 2026-2027.

Universitatea Craiova, oportunitate istorică: 7 puncte din trei meciuri!

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Victoria cu Egnatia, dacă va fi obținută în fața suporterilor craioveni, va avea o semnificație și din punct de vedere statistic pentru fotbalul românesc. Pentru că, de când există Conference League, competiție înființată de UEFA în sezonul 2021-2022, niciodată o formație din România n-a reușit să facă 7 puncte după primele trei runde. Craiova are acum această oportunitate istorică!

Iată cum au stat reprezentantele noastre, în Conference League, în sezoanele precedente:

*2021-2022: CFR Cluj, 1 punct după trei etape

*2022-2023: FCSB, 1 punct după trei etape / CFR Cluj, 4 puncte după trei etape

*2023-2024: România n-a avut echipă în faza grupelor

*2024-2025: România n-a avut echipă în grupa extinsă de 36

*2025-2026: Universitatea Craiova, 4 puncte după trei etape

Meciurile rămase pentru Universitatea Craiova în grupa de Conference League

*Diseară (ora 22:00): Universitatea Craiova – Egnatia (Albania)

*26 noiembrie (ora 19:45): Brighton (Anglia) – Universitatea Craiova

*10 decembrie (ora 17:30): Kairat (Kazahstan) – Universitatea Craiova

*17 decembrie (ora 22:00): Universitatea Craiova – FC Copenhaga (Danemarca)

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