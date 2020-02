(P) Cum combinam sanatatea si tehnologia prin sport?

Odata cu inceputul unui nou an, multi dintre noi ne propunem sa adoptam un stil de viata mai sanatos, sa ajungem intr-o anumita forma sau chiar sa facem schimbari majore cu privire modul in care aratam. Studiile arata ca peste 40% din cei care isi propun sa faca aceste schimbari renunta inca din prima luna.

Daca totusi te afli printre cei care au vointa si au trecut cu succes de prima luna inseamna ca ai devenit mai disciplinat si te poti tine de un program. In functie de necesitatile fiecaruia, acesta poate varia de la o atentie marita pentru tot ce inseamna alimentatie, la diferite activitati sportive, fie ele intr-o sala de fitness sau prin alergat si pedalat in aer liber (desi devine inaccesibila aceasta varianta pentru cei ce nu au pregatire din cauza conditiilor meteo nefavorabile in anotimpul rece).

Pentru ca deja am vorbit despre sport si doza de sanatate pe care ne-o ofera, e momentul sa integram cumva si tehologia in acest circuit, intr-un mod foarte simplu, placut si accesibil oricui.

O bratara de fitness te ajuta sa fii mai organizat!

Un mic dispozitiv pe care il veti purta si pe post de ceas, dar cu foarte multe alte functii, va va ajuta sa intelegeti mai bine activitatile derulate pe parcursul zilei, va ofera informatii despre starea de sanatate a corpului si uneori au existat cazuri unde astfel de dispozitive au prevenit un infarct, detectand un ritm cardiac anormal si sugerand purtatorului o vizita la medic.

Bratara Forever Smart SB-130, caci despre ea vorbim astazi, este regasita intr-un segment de pret foarte accesibil, sub 100 de lei (mai exact 89 de lei) si sta chiar foarte bine la capitolul caracteristici fata de optiunile propuse de brandurile concurente.

Cu o bratara cauciucata si o inchidere metalica, Forever Smart SB-130 – disponibila pe GSMnet.ro, este impermeabila, singurul moment cand veti fi nevoiti sa o dati jos de la mana fiind acela cand o veti incarca (foarte rar). Veti dormi cu ea, veti face dus cu ea, tot timpul o veti avea la mana si va va monitoriza... totul.

Ce inseamna “totul”? Pai daca vorbim despre activitatile sportive, avem numarul de pasi din ziua respectiva, caloriile arse, distanta parcursa pe harta, un mod “Sport” ce poate fi configurat cu mers pe jos, alergare, urcare sau mersul pe bicicleta. Daca vorbim despre starea de sanatate, tot la bratara observam o functie de monitorizare a ritmului cardiac, tensiunea arteriala, oxigenarea si calitatea somnului. Iar functiile ce fac diferenta, pe langa cea clasica de ceas, putem seta si alarme la diferite ore - bratara vibrand dimineata pentru a ne trezi din somn, putem cronometra cat dureaza activitatile sportive, putem primi notificari la orice mesaje (fie ele de tip SMS sau retele sociale), email-uri sau chiar si apeluri, aparand pe ecran numele si numarul de telefon al celui care va suna, mai exista si o functie de declansare a camerei foto a telefonului folosind butonul de pe bratara (merge doar prin aplicatia bratarii de pe telefon ce are un submeniu ce acceseaza camera foto a telefonului) si chiar va ajuta la gasirea telefonului si il va face sa bipaie atunci cand nu stiti pe unde l-ati lasat in camera.

Cum functioneaza acest dispozitiv? Forever Smart SB-130 se detaseaza foarte usor de bratara cauciucata si veti observa un conector de tip USB prin care il veti conecta la orice incarcator pe care il detineti pentru a incarca bateria de 90mAh ce va va bucura timp de aproximativ 10-15 zile, in functie de cat de intens il veti folosi (cati senzori veti activa pe el, cat timp veti petrece cu ecranul aprins, de cate ori va vibra), toate activitatile consumand baterie.

Pentru a beneficia de toate functiile va trebui sa conectati bratara prin Bluetooth la telefon si sa mentineti o legatura permanenta cu acesta folosind aplicatia “Forever Smart” (accesibila atat pentru iOS cat si pentru Android). Aceasta va permite sa personalizati bratara dupa bunul plac si va pastreaza un istoric al activitatilor pe o perioada indelungata, putand urmari parcursul sanatatii si sporturilor pe care le desfasurati.

Forever Smart SB-130 are un ecran color de 0.96 inci, cu o rezolutie de 160x80 pixeli ce nu se va atinge accidental pentru ca nu are functie de touchscreen, singurul buton pe care il puteti accesa fiind in partea de jos a dispozitivului ce va permite sa navigati prin meniu printr-o simpla apasare si sa accesati functiile printr-o apasare mai lunga.

Forever Smart SB-130 poate fi regasit in oferta GSMnet.ro la pretul de 89 de lei alaturi de peste alte 1300 de produse ale brandului Forever, la fel de interesante, cum ar fi huse de telefoane, folii de protectie, incarcatoare, casti, diferite cabluri, suporturi, ceasuri, boxe si accesorii de sport si fitness, acestia fiind singurii distribuitori din Romania.