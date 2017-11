Tatal lui Neymar a vorbit despre transferul la Real Madrid la doar cateva luni dupa ce brazilianul a semnat cu PSG

Neymar continua sa inscrie la foc automat, dar presa din Franta si Spania speculeaza pe seama faptului ca relatia sa cu Unai Emery si cativa dintre colegi nu este cea mai buna. Mai mult, cateva publicatii au scris chiar ca fotbalistul ar putea ajunge la Real Madrid din vara!

Tatal lui Neymar a vorbit intr-un interviu acordat in Brazilia despre fotbalistul platit cu peste 40 de milioane de euro anual de PSG.

Neymar Senior nu a dezmintit zvonurile potrivit carora fiul sau ar putea fi protagonistul unui transfer intr-un viitor nu foarte indepartat, el spunand ca: "Lucrurile se schimba rapid si radical, nu poti fi sigur de nimic".



Seniorul a vorbit si despre zvonurile care il dau pe Neymar la Real Madrid.

"In acest moment, nu exista ganduri privind plecarea de la PSG. Nu pot sa vorbesc, insa, despre ce se poate intampla in urmatorii cinci, sase ani. Dar, deocamdata, au trecut doar 3 luni", a adaugat acesta.



"Este dificil ca el sa paraseasca Europa in urmatorii 8 ani, treaba noastra e sa-l tinem acolo, unde si-a dorit mereu sa joace. Visul sau a fost sa joace in Europa si nu il vad sa paraseasca continentul si sa revina in Brazilia. Cred ca mai are pana la 10 ani in fotbalul european", a conchis acesta.