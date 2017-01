Al 4-lea pentru Lucescu. Zenit a facut inca un transfer important: un fost jucator al lui AS Monaco

Mircea Lucescu are parte de o iarna destul de agitata pe piata transferurilor. Romanul cauta intariri pentru Zenit, in vederea castigarii titlului in Rusia.

Zenit Sankt Petersburg, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, l-a achizitionat pe francezul Yohan Mollo de la Krylia Sovetov Samara in schimbul sumei de 3 milioane euro.

Mollo, 27 ani, care evolueaza ca mijlocas de banda, a ajuns la Samara in august 2015 sub forma de imprumut de la AS Saint-Etienne, pentru ca un an mai tarziu sa fie transferat definitiv. In 38 meciuri disputate in liga rusa, Mollo a marcat 5 goluri. Clubul rus nu a oferit detalii financiare si nici despre durata contractului, dar presa rusa a estimat transferul la circa 3 milioane euro.

In cariera sa, Mollo a mai jucat la AS Monaco, Caen, Granada, Nancy si Saint Etienne. Acesta a bifat si 8 selectii la nationala U21 a Frantei.

Mollo vine dupa ce Zenit l-a vandut pe mijlocasul belgian Axel Witsel in China.

Lucescu i-a mai transferat in aceasta iarna pe brazilianul Hernani si pe rusii Andrey Lunyov si Ibragim Tsallagov.