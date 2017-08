Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 la Cincinnati! Cu cine joaca diseara la 21.00 in turneul care o poate duce pe locul 1 WTA

09:39 Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua in mansa a doua a turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati cu americanca Taylor Townsend, locul 134 WTA. Partida va incepe de la ora 21.00



Townsend a trecut in primul tur de Monica Puig din Puerto Rico, locul 69 WTA, scor 3-6, 6-3, 6-2. Halep, acceptata direct in turul al doilea, nu s-a mai intalnit cu Townsend pana acum.



Jucatoarea romana a ajuns anul trecut in faza semifinalelor la Cincinnati, cand a pierdut, cu 3-6, 4-6, in fa?a germanei Angelique Kerber. in 2015, Halep a evoluat in finala, fiind invinsa de Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (5).



Simona Halep poate deveni numarul 1 WTA in urma acestui turneu. Ea trebuie sa recupereze diferenta de puncte fata de Karolina Pliskova. Simona are avantajul ca trebuie sa apere doar 350 de puncte de anul trecut cand a jucat semifinala, spre deosebire de Pliskova care a castigat turneul si are de aparat 900 de puncte.



Punctele acordate la Cincinnati

Campioana 900

Finalista 585

Semifinalist? 350

Sfertfinalist? 190

Turul III 105

Turul II 60



Clasamentul WTA in acest moment

1.Karolina Pliskova 6.940

2. Simona Halep 6.150

3. Angelique Kerber 5.730