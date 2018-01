Simona Halep - Lauren Davis, ora 02:00, LIVE text! Simona are CULOAR catre finala: adversarele posibile

Urmareste aici meciul Simonei Halep cu Lauren Davis de la Australian Open.

Simona Halep si Ana Bogdan deschid ziua la Melbourne, la meciurile din turul 3. Australienii le-au pus sa joace la pranz, cand vor fi 40 de grade la umbra. In cele 2 ore, cat vor tine meciurile, romancele vor fi nevoite sa bea cate 5 litri de apa. Chiar si asa, pe o asemenea caldura, ele vor slabi 4 kilograme.

Halep s-a antrenat la umbra inainte sa o intalneasca pe americanca Davis. "Va dati seama, ca la efortul ala, si presiune, si nervi, si tot, si concentratie, se adauga tot, si caldura", spune Ilie Nastase.

Cu mama ei in tribuna, Halep a fost aplaudata de zeci de fani la antrenament, unde a acceptat provocarea lui Pavel.

Simona Halep are culoar bun spre fazele finale ale Australian Open. Daca va trece de Lauren Davis, numarul 1 WTA se va duela in optimi cu invingatoarea intalnirii dintre favorita numarul 18, australianca Ashleigh Barty, si japoneza Naomi Osaka.

Daca mergem mai departe, in sferturile turneului de la Melbourne am putea avea parte de o confruntare de foc cu favorita numarul 6, Karolina Pliskova. Pe partea de tabel a fostului lider WTA se afla mai alte doua jucatoare din Cehia, Lucie Safarova si Barbora Strycova, precum si surprinzatoarea Bernarda Pera (SUA).

In semifinale, Angelique Kerber si Maria Sharapova ar fi cele mai periculoase adversare, in timp ce Elina Svitolina si Caroline Wozniacki sunt favorite sa se dueleze pentru un loc in finala pe partea de jos a tabloului feminin de la Australian Open.



Halep inca resimte dureri la glezna, insa ea poate sa joace cu Davis.

"Ma simt bine pe acest teren (Margaret Court Arena, n. red.), in fata spectatorilor care ma sustin, ma bucur foarte mult ca pot juca in turul al treilea, doi ani la rand am pierdut in primul tur, iar acum vreau sa ma bucur de timpul pe care il petrec aici. Chiar daca sunt putin accidentata, am jucat bine si m-am miscat bine. Simt durerea (la glezna), dar nu m-am gandit la ea, am vrut sa joc meciul si sa castig'', a declarat Halep pentru postul de televiziune Eurosport dupa victoria cu 6-2, 6-2 in fata jucatoarei canadiene.

Halep a comentat la conferinta de presa si accidentarea sa la glezna: ''M-am speriat. Dar doctorul a spus ca am avut noroc. Dupa ce am vazut imaginea (cu accidentarea), am fost norocoasa ca totul e destul de bine''.

"Inca simt durere si nu m-am putut antrena prea mult, dar in timpul meciului am uitat de acest lucru. Cel mai important lucru e ca mi-am putut face jocul si nu m-am gandit la glezna'', a adaugat liderul mondial, care a recunoscut ca trebuie sa fie ''atenta'' la miscarea ei pe teren si sa nu forteze.



''Cu siguranta nu sunt la suta la suta, a subliniat Halep. Cred ca am jucat foarte bine, am simtit bine mingea, iar in fata ei e mereu dificil de jucat, pentru ca ia mingea foarte repede, sta foarte aproape de linia de fund, dar m-am gandit doar sa deschid unghiurile si am facut-o bine''.

Halep a comentat si statutul sau de lider mondial, afirmand ca nu resimte o presiune din cauza acestui fapt: ''Nu simt presiune, ma bucur de acest moment in care sunt numarul unu in lume, dar fiecare meci e dificil, ma astept la meciuri grele, acum ma gandesc la urmatorul tur, vreau sa castig de fiecare data cand intru pe teren, nimic altceva nu e in mintea mea''.

Simona Halep s-a referit si la colaborarea sa cu antrenorul australian Darren Cahill: ''Pot spune ca si eu sunt un pic australiana, pentru ca lucram de trei ani si facem o treaba excelenta. Ii multumesc pentru ca am ajuns numarul unu mondial cu el, multumesc echipei mele. E o placere sa vin sa joc la el acasa si vreau sa il fac mandru''.

In turul al treilea la Melbourne, Halep o va infrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA).

''Nu am nimic de asteptat. Nu stiu cum va fi piciorul meu. Vreau sa cred ca am sansa mea si cu siguranta vor incerca totul. Voi da suta la suta pe teren ca sa castig meciul'', a concluzionat Halep.