SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // "Care e problema? Pentru ca e romanca? Pentru ca nu-i inalta?" Navratilova vorbeste despre "ridicolul" la care e supusa Simona

Martina Navratilova a comentat intr-un interviu acordat publicatiei franceze Le Temps situatia privind colaborarea dintre Simona Halep si un sponsor tehnic. Legendara jucatoare, castigatoare a 18 Grand Slamuri, spune ca "e ridicol".

"Faptul ca Simona nu are sponsor e de neinteles si incredibil pentru mine, in sensul negativ al cuvintelor. Care e problema? Pentru ca este romanca? Pentru ca nu e inalta si blonda?", a spus Navratilova.



"Este ridicol! Nu stiu ce s-a intamplat cu Adidas... Ceea ce stiu este ca asta nu i s-ar fi intamplat niciodata unui barbat! Niciodata! Sunt sigura ca Simona va gasi un nou sponsor, dar faptul ca nu are unul e de neinteles.



Sper ca cei de la Adidas regreta acum. Iar daca Simona nu-si va gasi un sponsor, inseamna ca ceva este intr-adevar in neregula cu tenisul! Dar situatia actuala este deja... (...) Simona este o femeie remarcabila, cu o mare personalitate!

Este profesionista atat pe teren, cat si in afara lui, iar fanii o iubesc. Este genul de femeie pe care il vrem drept model pentru copiii nostri! Nu inteleg de ce nu s-a trezit inca nicio companie sa spuna: "Aceasta este sportiva pe care ne mandrim sa o sprijinim", a adaugat fosta mare jucatoare.

Astazi, El Pais a scris ca Simona Halep a primit o oferta din partea celor de la Nike, in valoare de 1.3 milioane euro pe an.