Simona Halep, asteptata in Olt sa-si ridice statuia 2m si 150 kg: "Am facut-o in trei zile!" FOTO

Simona Halep are acum si statuie.

Halep a devenit numarul 1 in lume, iar acum are si statuie. Momentul a fost imortalizat de un fost castigator al premiului de popularitate de la Romanii au talent.

Catalin Mihalache spune ca a realizat statuia in doar 3 zile. El o asteapta pe Simona Halep sa isi ridice statuia dupa turneul de la Singapore.

"Am realizat statuia cam in trei zile, am avut inspiratie. M-a bucurat victoria Simonei, imi plac oamenii cu vointa, care fac cinste tarii. Lucrarea am pus-o in mijlocul curtii, cantareste 150 de kilograme si masoara doi metri. Arata ca un bibelou mai mare. Nu m-a costat mult. Am avut nevoie doar de un sac de ciment, de unul de nisip, fier beton si sarme. Ramasesem fara bani, caci nu am serviciu, traiesc doar din portrete, asa ca cele doua cutii de vopsea mi le-a cumparat un bun prieten, Constantin Mihalache”, a povestit Catalin in Click.

”O astept aici, la noi, sa o ia. Statuia poate fi urcata intr-o masina mai mare. Ar fi frumos sa o pastreze ca amintire”, a mai adaugat talentatul oltean.

Halep vs Wozniacki LIVE de la 14:30!



Simona Halep, locul I WTA o va intalni de la ora 14.30 pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.