Simona Halep, alaturi de iubit in vacanta! Cum a fost surprinsa de paparazzi! FOTO

Simona Halep se afla in vacanta in Italia alaturi de iubitul ei.

Desi a incercat sa-l tina departe de atentia publica, Simona Halep apare in sfarsit in imagini alaturi de iubitul ei. Ea a fost surprinsa in vacanta pe care o petrece in Portofino in compania unui tanar misterios.

Simona se bucura din plin de zilele libere dupa un sezon in care a devenit numarul 1 in lume. Ea s-a bucurat in Italia si de traditionala pizza si s-a plimbat prin magazine.

Dupa ce a fost eliminata de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a revenit in tara pentru a petrece timp cu familia, iar apoi a plecat in vacanta cu iubitul ei. Simona a refuzat mereu sa vorbeasca despre viata ei amoroasa, insa a declarat mereu ca vrea sa se marite si sa aiba copii.

Dupa ce a devenut numarul 1 WTA, Simona Halep a primit un trofeu si un inel din partea sponsorilor. "Nu ma logodesc. Sunt logodita cu tenisul", a spus atunci in gluma Simona.

SURSA FOTO: HEPTA