Ion Tiriac a marit premiile la turneul de la Madrid! Vrea sa transforme competitia in al 5-lea Grand Slam

Ion Tiriac a luat o decizie capitala la inceput de 2018.



Omul de afaceri a decis sa mareasca premiile de la turneul de la Madrid cu 14%, informeaza Tennis World USA. Decizia este una neasteptata tinand cont ca Tiriac planuia chiar sa vanda turneul.

Tiriac s-a razgandit si a decis sa investeasca masiv in speranta ca poate, la un moment dat, turneul de la Madrid va deveni al cincilea turneu de Grand Slam.

Anul trecut, turneul de la Madrid a fost dotat cu premii totale in valoare de 5.439.350 de euro in competitia de feminin si cu premii de 6.408.230 de euro in competitia baietilor.

Turneul de la Madrid se va disputa in perioada 4-13 mai.