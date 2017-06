Simona abia asteapta marele meci: "Sunt pregatita! Nu stiu la ce sa ma astept de la Ostapenko!" Finala Roland Garros este IN DIRECT la PROTV

16:53 Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2.



Halep va juca in premiera impotriva sportivei letone Jelena Ostapenko, locul 47 WTA. Ostapenko tocmai a implinit 20 de ani, in ziua in care a invins-o cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-3 pe elvetianca Timea Bacsinszky, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30, calificandu-se pentru prima data in finala unui Grand Slam. Tanara letona nu are niciun trofeu in palmares de cand evolueaza ca profesionista.



Cele doua jucatoare au vorbit la conferinta de presa de dinaintea marii finale care va fi sambata, de la ora 15.30, in direct la ProTV!



SIMONA HALEP



"Ieri a fost o zi foarte frumoasa, una minunata as putea spune, dar azi incec doar sa ma relaxez. Desigur, sunt foarte nervoasa dar e un sentiment placut. Abia astept sa joc, pentru ca atunci cand joc ma simt mult mai bine. Am dormit foarte bine azi-noapte si sunt fresh. Sunt pregatita si vom vedea.



E greu de stiut, nu stiu la ce sa ma astept, ea loveste foarte puternic, dar cred ca va fi ceva similar cu meciul din semifinale, probabil voi avea acelasi plan, dar incerc sa ma concentez mai mult, sa ma misc bine. Va fi un meci greu, stiu ca ea joaca cel mai bun tenis si nu are nimic de pierdut.



Acest meci e foarte important pentru mine si nu ascund ca aduce o greutate pe umerii mei, dar va fi ceva frumos daca voi reusi sa castig. Nu vreau sa pun prea multa presiune pe mine. Am vazut cum e sa joci cu pesiune, iar acum nu am nevoie de ea.



Am mentalitatea sa joc aceasta finala, vom vedea maine, voi da tot ce am mai bun ca sa fac oamenii de acasa fericiti.



Din 2014 incoace, tenisul a devenit din nou popular in tara nostra. Multi copii se indreapta catre acest sport. De la Virginia Ruzici, nimeni nu a mai castigat un asemenea turneu, asa ca va fi un lucru mare daca o voi face eu. Ma bucur ca vad ca oamenii se indreapta catre tenis, e o indeletnicire care te face diferit ca sportiv, dar si ca persoana.



Acum trei ani aveam foarte multi oameni in jurul meu, cam 50, familie, prieteni, foarte multe persoane. Acum vreau sa ma izolez, vreau sa urmez aceeasi rutina ca in fiecare meci de pana acum de la Paris. Nu ma gandesc ca e o finala, ci doar un meci normal si incerc sa indepartez presiunea"



JELENA OSTAPENKO



"Sunt pregatita de finala. Simona e o jucatoare foarte mare, intr-un meci cu ea trebuie sa fiu foarte agresiva, sa-mi fac jocul meu, dar va fi un meci greu si trebuie sa fiu pregatita. Ma descurc foarte bine pe zgura si cred ca zgura de aici de la Paris e una speciala, fiind una foarte rapida, care mi se potriveste foarte bine.



Am primit o multime de telefoane din Letonia, chair si presedintele tarii ( n.r. - Raimonds Vejonis) m-a sunat. A fost frumos ca am primit atata atentie.



O sa discut despre finala cu antrenoarea mea, dar si cu mama, pentru ca si ea este antrenoare. Sunt deja in finala si o sa intru ca sa ma bucur de sansa pe care o am"