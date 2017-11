Sumudica, teroarea antrenorilor din Turcia! Incredibil: romanul a facut 3 victime in 8 meciuri

Marius Sumudica a ajuns in doar 8 meciuri disputate in campionatul Turciei cu echipa sa, Kayserispor, sa fie numit "teroarea antrenorilor". Acesta a facut deja a treia victima!

Sumudica a demis al treilea antrenor in acest sezon al Superligii turce! Victorios in weekend in fata lui Genclerbirligi, romanul si echipa sa, Kayserispor, s-au apropiat la 4 puncte de primul loc.

Marius Sumudica i-a demis pana acum din functie pe Riza Calimbay, dupa Kayserispor 2-0 Antalyaspor, Mustafa Akcay, dupa Kayserispor 2-1 Konyaspor, si Mesut Bakkal, dupa Gencler 1-2 Kayseri.