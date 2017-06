Latovlevici poate prinde transferul carierei in aceasta vara: turcii anunta discutii pentru fundasul roman

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

Ajuns la 31 de ani, fostul stelist Iasmin Latovlevici, jucator cu 12 selectii la echipa nationala a Romaniei, ar putea prinde cel mai important transfer al carierei. Viitorul romanului urmeaza sa fie decis.

Titular in 30 de meciuri si marcator in trei dintre ele in sezonul trecut al superligii turce, in tricoul lui Karabukspor, Latovlevici a impresionat si este dorit si de alte echipe. Cel mai important interes pentru serviciile romanului vine, insa, din partea fostului sau antrenor. Croatul Igor Tudor il vrea pe "Lato" la Galatasaray.

Presa din Turcia scrie ca Latovlevici este dorit cu insistenta de Igor Tudor, cel care a avut o relatie buna cu romanul la Karabuk. De altfel, jurnalistii de pe malul Bosforului au mai scris despre interesul lui Tudor pentru Latovlevici si in iarna, atunci cand antrenorul a facut trecerea de la Karabuk la Galatasaray.

Erkan Sozeri, noul antrenor al lui Karabukspor, dupa demiterea lui Zoran Barisic, a vorbit si el despre roman. Acesta a spus intr-o conferinta de presa ca doi fotbalisti ai lui Karabuk sunt doriti de alte echipe: Latovlevici si Seleznyov.

"Exista discutii pentru Latovlevici si Seleznyov, dar vom vedea cum decurg. In functie de cum se vor concretiza, ne vom orienta catre acoperirea posturilor. Acum, ne dorim un numar 10", a spus Sozeri.

In acest moment, la Karabukspor mai evolueaza Cristi Tanase, Valerica Gaman si Paul Papp.