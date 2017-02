POVESTEA FANTASTICA din spatele acestei imagini SIMBOL din Piata Victoriei! Al cui e acest caine. VIDEO

Uniti in strada, romanii sunt inventivi si transforma mesajele de la proteste in arta.

Asa s-a intamplat si aseara, cand sute de mii de oameni si-au strigat nemultumirea. Si Hagi i-a inspirat.

Romanii veniti in Piata Victoriei si-au amintit de Hagi si de o reactie celebra a lui. In strada, la Iasi a aparut numele lui Borcea, arestat in dosarul transferului.

Imaginea serii a oferit-o insa Kubo. E un caine de 4 luni. Stapanul sau, George e antrenor MMA si spune ca a preluat mesajul de la Iasi.

"Am zis ca i s-ar potrivi de minune ca si el asa are o fata foarte expresiva. Am vazut ca a devenit cel mai cunoscut catel de la protest. Eu voi mai iesi!"



Kubo si-a insotit stapanul la sala, iar plimbarea de seara va fi tot in Piata Victoriei. Acolo ar putea ajunge si antrenorul Stelei, dupa meciul de la Cluj.

"Daca eu maine seara sau poimaine vreau sa merg cu familia mea la miting o sa merg dar asta nu inseamna ca trebuie sa imi oblig jucatorii sau cei din staff", spune Reghe.