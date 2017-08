ULTIMA ORA! Neymar n-a mai facut vizita medicala inainte de transferul la PSG! Ce a decis brazilianul

"Telenovela" Neymar continua! Jucatorul brazilian a stopat speculatiile ca urmeaza sa faca vizita medicala la Doha inainte de semnarea contractului cu PSG! In schimb, Neymar a plecat inapoi spre Barcelona! Astfel, situatia transferului de 222 de milioane de euro ramane sub semnul intrebarii.

Dupa ce a fost vazut in Shanghai, Neymar a postat ulterior pe retelele de socializare ca a ajuns din China in Dubia, parand astfel sa se confirme ca urmatoarea oprire va fi Qatar pentru a face vizita medicala. Insa ultima imagine postata de Neymar sugereaza ca brazilianul se intoarce in Spania!

Jucatorii Barcelonei se intorc la antrenamente de miercuri inainte de startul sezonului 2017/2018.

The reported #PSG medical will have to wait...#Barcelona star Neymar appears to be heading back to Spain. #fcblive pic.twitter.com/3fZ74tF2rL