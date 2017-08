OFICIAL! FC Barcelona a anuntat plecarea lui Neymar la PSG: "Trebuie sa plateasca 222 de milioane de euro!"

Barcelona a confirmat ca Neymar vrea sa plece.

Ceea ce parea imposibil in urma cu o luna se transforma in realitate. Neymar este aproape de plecarea de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain pentru o suma record in istoria fotbalului! Barcelona a anuntat pe site-ul oficial care este situatia jucatorului.

”Jucatorul Neymar Jr. si tatal sau au anuntat in aceasta dimineata FC Barcelona decizia fotbalistului de a parasi echipa, intr-o sedinta care a avut loc la sediul clubului. Avand in vedere aceasta decizie a lor, clubul i-a informat ca exista o clauza de reziliere a contractului sau care incepand cu data de 1 iulie este de 222 de milioane de euro si care trebuie achitata in intregime.

Mai mult decat atat, pana la plata revendicata si solutionarea clauzei, clubul ramane indreptatita asupra drepturilor fotbalistului. Jucatorul continua actualul sau contract cu FC Barcelona, dar cu permisiunea temporara de a nu participa la sesiunile de antrenament” a anuntat Barcelona in comunicatul oficial.