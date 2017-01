Messi, fotbalistul care a inventat penalty-ul de la...20 de metri. Starul Barcei a dat un nou gol fabulos

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Messi a dat un nou gol fantastic pentru Barcelona, contribuind la victoria echipei sale cu 3-1 in fata lui Athletic Bilbao. Barcelona s-a calificat astfel in sferturile Cupei Spaniei, dupa 4-3 la general cu rivalii din Tara Bascilor.

Leo Messi a inscris ultimul gol al partidei, dupa ce colegii sai din ofensiva, Neymar si Luis Suarez, a punctat si ei.

Messi a inchis tabela dintr-o lovitura libera, ajugand la 3 goluri marcate din astfel de faze in 12 zile.

Messi a inscris deja de 3 ori din lovitura libera in 2017, depasindu-l pe rivalul Ronaldo, care a punctat doar de doua ori in ultimii doi ani.

Executia lui Messi

Lionel Messi does it again ⚽???? pic.twitter.com/HdkHiLITxk