Internetul a explodat la caderea in careu a lui Ronaldo! Mesajele postate de fanii Realului si cei ai Barcei! Crezi ca a fost 11 metri?

Inceputul derby-ului Real Madrid - Barcelona a fost marcat de o faza controversata in careul oaspetilor. Cristiano Ronaldo a cazut in minutul 3 al partidei in 16-le catalan, dupa un duel cu Umtiti.

Ronaldo a cerut penalty, insa arbitrul nu a acordat nimic, starnind protestele jucatorilor madrileni, dar si pe cele ale fanilor.

Faza a starnit o multime de reactii pe retelele de socializare. Cum era de asteptat, doua tabere s-au format. Daca unii l-au acuzat pe Ronaldo ca a sarit ca in piscina, altii cred ca centralul ar fi trebuit sa acorde lovitura de pedeapsa.

Ronaldo shouldn't just fall down that easily, he could have still reached the ball and scored April 23, 2017

Would love to see pique tweet about that blatant penalty on Ronaldo ???????? — Luke Tappenden (@LukeTap11) April 23, 2017

Not even 2 minutes and Ronaldo is already looking for a penalty. — Crispy (@_CrispyChriss) April 23, 2017

Ronaldo is an elite athlete of the highest order. A tap on his leg like that is not enough to bring him to the ground. — Tom Wooding (@TomWooding7) April 23, 2017