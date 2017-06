Fiscul spaniol nu glumeste! Di Maria, condamnat la un an de inchisoare pentru evaziune fiscala!

Angel Di Maria s-a inteles cu autoritatile spaniole si a recunoscut ca a facut frauda fiscala.

Dupa ce l-au condamnat pe Messi, spaniolii au reusit sa-l condamne si pe Angel Di Maria, cel care a recunoscut ca a facut evaziune in valoare de 1,3 milioane de euro intre 2010 si 2014, cand juca la Real Madrid. Argentinianul va returna banii si va avea cazier. El a primit doua condamnari de cate 6 luni la inchisoare, insa in Spania pedepsele sub doi ani de inchisoare sunt cu suspendare. La fel s-a intamplat si in cazul lui Messi, care a fost condamnat la 18 luni de inchisoare pentru o suma mai mare, de aproximativ 4 milioane de euro.

Si Mourinho a este anchetat pentru frauda fiscala de 3,3 milioane de euro, tot din perioada in care se afla la Real.

Campionul este insa Cristiano Ronaldo, acuzat ca ar fi ascuns 15 milioane de euro in conturi offshore pentru a nu plati taxe. Portughezul poate ajunge chiar dupa gratii pentru un asemenea prejudiciu, iar acesta este motivul pentru care a anuntat ca vrea sa plece de la Real si din Spania.