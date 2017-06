SINGUR impotriva TUTUROR! Schimbare URIASA a selectionerului in fata jurnalistilor. Cum a reactionat

La conferinta de presa dinaintea meciului cu Polonia, Daum a avut o atitudine complet diferita fata de cea cu care i-a obisnuit pe jurnalisti si suporteri!

Antrenorul german s-a limitat sa raspunda in propozitii scurte intrebarilor si a evitat orice comentariu legat de plecarea sa de pe banca nationalei.

"Avem 26 de jucatori, sunt suficiente solutii sa-i inlocuim pe cei care ne lipsesc acum din echipa. Jucam in fata unei nationale foarte puternice, cu jucatori excelenti. Toata tara e alaturi de echipa, biletele s-au vandut in jumatate de ora. Uitati-va la clasament, Polonia e prima, au o echipa foarte valoroasa si vin dupa un an excelent. In fotbal exista mereu presiune, depinde cum o administrezi.

Noi incercam s-o administram intr-un mod cat mai profesionist. Sper sa obtinem un rezultat complet diferit fata de cel din tur. E dificil sa construiesti o echipa intr-un timp foarte scurt. Pas cu pas ne dorim sa fim o echipa mai buna, sa facem lucrurile mai bine. Sunt antrenorul echipei nationale, nu inteleg de ce ma intrebati daca plec", a explicat Daum.

Neamtul a refuzat sa raspunda la o intrebare legata de o eventuala dezamagire istorica provocata fanilor Romaniei in cazul ratarii Mondialului.

"Trebuie sa fim foarte puternici mental, va fi dificil sa jucam contra Poloniei pe un stadion plin care va fi de partea lor. Sper ca turul sa ne dea un imbold, sa ne ajute sa ne motivam si sa castigam. Sper ca toti cei care vor intra in teren sa se autodepaseasca, sa reuseasca un joc bun, sa faca asa incat sa nu se simta lipsa celor pe care nu ii avem alaturi de noi. Suntem obisnuiti cu atitudinea oamenilor de acasa, cu pesimismul, speram sa facem un joc bun si sa-i facem mandri pe romani", a spus Chiriches.