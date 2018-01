Paradoxul anului in fotbal: Gica Popescu da mana cu "diavolul" Burleanu! Ce presupune noul rol pe care i l-a dat Guvernul

Gica Popescu a acceptat propunerea premierului. Mihai Tudose a anuntat aseara ca Popescu este noul sau consilier pe probleme de sport.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Gica Popescu revine in fotbal, la doi ani dupa eliberarea din inchisoare. Popescu va ocupa functia de consilier al primului ministru, iar principalul sau rol va fi legat de organizarea Euro 2020 la Bucuresti.

Practic, prin noua functie, Gica Popescu va fi omul de legatura intre stat si fotbal, adica intre Guvern si FRF.

Asta presupune o relatie de colaborare cu presedintele Federatiei, Razvan Burleanu, omul indicat de Popescu ca fiind cel care ar fi stat in spatele condamnarii sale in Dosarul Transferurilor.

Pe 4 martie 2014, Gica Popescu, aflat pe lista candidatilor pentru sefia FRF, a fost condamnat la 3 ani si o luna de inchisoare cu executare, in Dosarul Transferurilor.

Pe 5 martie 2014, Razvan Burleanu a devenit presedintele Federatiei Romane de Fotbal.

In ultima perioada, Gica Popescu a spus ca nu se gandeste sa candideze din nou pentru alegerile de la Federatie. A stat deoparte, la fel ca si Hagi, si atunci cand a venit vorba de sustinerea grupului "Generatiei de Aur" pentru alegerile din aceasta primavara.

Mihai Tudose: "De azi am un nou consilier: Gica Popescu!"



"In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau patru stadioane. Am gasit niste oameni extraordinari care se pricepeau sa faca o banca, o autostrada. Domnul Ciolacu a zis sa luam pe cineva care a facut fotbal. Pe cineva care stie unde e UEFA. S-a discutat cu solutia respectiva, in decembrie. Care a vrut sa vada dosarul, sa stie in ce se baga. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, il cheama Gica Popescu."

"I-am spus ca ii multumesc ca de azi iti nenorocesti din nou viata. Nu stiu daca i-am facut un bine. Sunt convins ca si Gica Hagi va da o mana de ajutor. Cand i-am chemat la Guvern in decembrie, erau mai timorati. Le-am spus ca noi trebuie sa fim timorati", a declarat Mihai Tudose la Antena3.