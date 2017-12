Un barbat a tinut timp de 20 de ani o "epava" a unui Porsche in garaj, apoi a primit un telefon! Cati bani a primit in schimbul masinii si cum arata acum

Muzeul Porsche a expus recent un model cu totul special. Signal Red a fost construit in 1964 in doar 500 de exemplare, el avand la inceput numele de 901. In urma unui conflict cu Peugeot, Porsche i-a schimbat numele in 911, numar in jurul caruia s-a construit in ultimele decenii legenda fabricantului german de automobile.

Muzeul Porsche a expus recent un model cu totul special. Signal Red a fost construit in 1964 in doar 500 de exemplare, el avand la inceput numele de 901. In urma unui conflict cu Peugeot, Porsche i-a schimbat numele in 911, numar in jurul caruia s-a construit in ultimele decenii legenda fabricantului german de automobile.

Modelul expus de Porsche in muzeul sau este cel de-al 57-lea din seria Signal Red. Acesta a fost descoperit abandonat intr-un hambar din Germania de producatorii unei emisiuni TV.

Potrivit Motortrend.com, proprietarul vehiculului era un batran care a visat timp de doua decenii sa il reconditioneze, insa nu a reusit.

Cei de la Porsche au aflat de existenta "epavei" si au decis sa o cumpere. Acestia au platit 126.000 de dolari in schimbul ei.

Masina a intrat imediat in proces de reconditionare, iar acum arata senzational.

De mentionat si faptul ca masina a fost reconditionata cu piese originale si peste 50% din vechea caroserie a fost pastrata.

De asemenea, reconditionarea masinii a costat dublul pretului de achizitie. Circa 250 de mii de euro au investit cei de la Porsche pentru a readuce la viata bolidul.