FOTO Dacia a anuntat noile Logan si Sandero. "Poti sa intreci o broasca testoasa cu ele si cam atat!"

Dacia a facut o serie de modificari la modelele Logan MCV si Sandero.

Pana la mult asteptata lansare a noului Duster din toamna, Dacia a anuntat motorizari si dotari noi pentru Logan MCV si Sandero.

Cea mai importante vine sub capota, acolo unde a fost introdus motorul de 1.0 litru pe benzina in varaianta Laureate la ambele masini. Acesta produce aceeasi putere cu unitatea de 1.2 litri, adica 74 de cai, insa Dacia sustine ca noul motor este cu 10% mai eficient.

Sandero echipat cu varianta SCe 75 consuma 5.2 l/100 km, in timp ce Logan MCV are un consum de 5.4 l/100km. Sandero accelereaza in 14.2 secunde pana la 100km/h, in timp ce Loganul MCV este mai lent cu doua sutimi. Viteza de top este aceeasi la ambele masini, 158 km/h.

"Poti sa intreci o broasca testoasa si cam atat", comenteaza cei de la site-ul Carscoops.com.

Dacia ofera si pachetul de ajustare a inaltimii ca standard pentru varianta Ambiance. Prin acesta, scaunul soferului, voolanul si centurile pot fi ajustate pe inaltime.

Sandero Laureate SCe 75 costa 9600 de euro, in timp ce versiunea noua pentru Logan MCV costa putin peste 11.000 de euro.