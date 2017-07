"Dupa 30 de ani!" Mihai Mironica scrie despre seara MAGICA a Viitorului in Champions League

Acum 30 de ani, Hagi scria povestea celui mai mare 1-0 din istoria fotbalului nostru, Supercupa Europei cucerita de Steaua.

Supranaturalul stang al lui Hagi trimitea din lovitura libera o minge ce avea sa ajunga in poarta lui Dinamo Kiev dupa ce era deviata de zid.

30 de ani mai tarziu, Hagi obtine prima victorie europeana din istoria clubului sau tot dupa un 1-0 decis de o lovitura libera. Mingea trimisa de Ganea a avut ceva din imponderabilitatea baloanelor lui Hagi, dar si din traiectoria sfidatoare a exterioarelor lui Roberto Carlos. La Ganea deja nu mai e o intamplare, si cu Gaz Metan Medias in acest sezon, dar si in sezoanele trecute, el a marcat astfel de goluri hagiene. Ganea este poate cel mai bun exemplu de jucator pe care Hagi l-a ochit in Liga 1 in mijlocul indiferentei granzilor, dar care, sub comanda lui, a ajuns in top si, implicit, in nationala.

Gasca nebuna e acum gasca matura

Viitorul a jucat cu maturitate, pana la urma "gasca nu mai e chiar atat de nebuna", printre titulari s-au regasit doar tinerii Cicildau si Nedelcu. Cu un joc foarte bine organizat, Viitorul nu i-a permis lui APOEL sa-si creeze ocazii, o performanta in sine daca ne gandim ca aceasta campioana a Ciprului ajungea in optimile Europa League in sezonul trecut.

Romario Benzar, celalalt star al Viitorului in aceasta partida, demonstreaza si in acest meci, precum Petrescu sau Contra pe vremuri, ca e prea bun pentru a mai fi tinut doar ca fundas dreapta si ca trebuie lasat sa urce in linia de mijloc. In repriza a doua, Benzar a fost retras si Viitorul a simtit un usor recul in atac.

Pacat pentru eliminarea lui Tucudean, dar, pentru jocul de contraatac ce se anunta la Nicosia, reintrarea lui Coman aduce un aer tonic. Sa speram ca, intr-o saptamana, si Eric poate deveni apt macar pentru o jumatate de ora in acea infruntare de multe, foarte multe milioane de euro.

Viitorul nu are inegalitatile Stelei

Inevitabil apar in minte comparatii cu meciul Stelei cu Viktoria Plzen din aceasta faza a competitiei. APOEL mi s-a parut o echipa mai slaba decat Viktoria, campioana Ciprului fiind lipsita si de cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, Efrem. Dar si Viitorul mi s-a parut mai coerenta, mai compacta, mai echilibrata decat Steaua. Echipa lui Hagi nu are valorile deosebite pe care le are Steaua, dar nici slabiciunile trupei lui Dica.

Viitorul suna promitator in aceste preliminarii. Sa speram ca jocul slab de la Cluj nu se va repeta in Cipru. Rautaciosii ar spune ca Hagi nici nu are vreo datorie fata de APOEL, deci Viitorul ar uma sa fie mai vie decat in partida din Ardeal.

Dupa 30 de ani, Hagi ar putea sa traiasca saptamana viitoare o bucurie la fel de mare precum in acea noapte friguroasa de la Monte Carlo...