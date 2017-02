Ce PRIMA poate primi Chiriches daca va castiga Champions League :) Promisiunea facuta de o fana a lui Napoli

Modelul nu este la prima promisiune ce parea imposibila.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

O italianca focoasa, devenita cunoscuta dupa ce a pornit un turneu in Italia in care promite sa faca sex cu toti cei care au votat "Nu" la referendumul recent din aceasta tara, a facut o noua promisiune. Paola Saulino, 27 de ani, le-a promis jucatorilor de la Napoli ca le va face sex oral daca vor castiga Champions League!

In optimile competitiei Napoli o va intalni pe Real Madrid, detinatoarea trofeului. Echipa lui Vlad Chiriches are cota de 100 la 1 pentru castigarea trofeului in acest an astfel ca promisiunea facuta de Paola are sanse bune sa ramana fara urmari.

"Sunt suporter de o viata a celor de la Napoli asa ca ma bucur foarte mult sa vad ca echipa merge bine. Daca Napoli castiga Champions League, voi fi fericita sa le fac tuturor jucatorilor un sex oral. Mai mult, daca vor castiga titlul in Italia, voi face acelasi lucru tuturor suporterilor napoletani pentru a sarbatori victoria!



Fotbalul este viata mea. Glumesc adesea spunand ca am 2 lucruri preferate in viata: calico - adica fotbal, si cazzo - adica p***s", a spus Paola pentru Daily Star. Ea a devenit populara pe Instagram acolo unde pozeaza des extrem de provocator (a pozat si acoperita doar cu un fular al celor de la Napoli!) ceea ce i-a adus 258.000 de fani!

FOTO cu Paola Saulino in GALERIA DE MAI JOS