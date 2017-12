Urmeaza anul EXPLOZIEI la Steaua! Becali anunta obiectivul pentru 2018: "O sa fim in primavara Champions League la anul pe vremea asta"

Becali e sigur ca poate da lovitura in Champions League sezonul viitor.

Patronul Stelei e multumit de incasarile din 2017, dar vrea sa le tripleze in urmatoarele 12 luni. Becali anunta ca Steaua se va transforma intr-o super echipa europeana la anul.

"Fotbalistic, a fost exceptional 2017. Anul asta, am incasat bani si ne mai asteapta cateva milioane. Suntem la doua puncte de CFR, dar mai putem recupera. Avem si meci direct, poate o sa fim noi in fata 3-4 puncte. Ma astept la anul pe vremea asta sa fim deja calificati in primavara Champions League. Noul sistem de calificare ne ajuta, avem un coeficient mai mare", a spus Becali la PRO X.

"La Steaua incepe o noua era. Eu mi-am pus in cap sa ma bat cu echipele mari din Europa. Vreau sa castig bani multi din fotbal. 30-50 de milioane sa castig in fiecare an. Mi-am lasat toate afacerile si sunt concentrat doar pe fotbal", a anuntat Becali.