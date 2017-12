Un copil paralizat l-a asteptat cateva ore pe Becali! Gestul patronului de la Steaua cand l-a vazut pe pustiul din scaunul cu rotile

Gigi Becali a fost impresionat de cazul unui tanar paralizat care nu avea unde sa locuiasca.

S-a oferit sa-i plateasca tratamentul si sa-i asigure chiria pentru un apartament nou, in care sa locuiasca alaturi de familie, dupa ce casa in care statea s-a prabusit. Baiatul de 18 ani l-a asteptat pe Becali in fata palatului sau din Bucuresti timp de cateva ore, in scaunul cu rotile.

"Casa de la Campina in care stateam noi s-a daramat, a cazut pe noi. Am gasit o camera cu chirie, dar nu avem mai multi bani. Fiul meu de 18 ani e paralizat, ii luam vitamine, scutece, mancarea de zi cu zi. Eu am insuficienta renala, fac de 3 ori pe saptamana dializa, nu am bani de medicamente. Nici nu mai conteaza, eu vreau ajutor pentru copii, e tot ce-mi doresc", a spus Lacramioara Stoian, mama baiatului, pentru Libertatea.



Becali a vrut sa se implice mai mult.

"Afectionea copilului nu are niciun leac. A fost dezamagit, voia sa plateasca pentru orice potential tratament sau pentru operatie. I-am spus ca nu avem nici casa unde sa ne adapostim acum iarna. Ne-a dat bani pentru doua luni de chirie si ceva in plus, sa cumparam cate ceva de mancare pentru sarbatori", a explicat femeia.