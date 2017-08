Un nou jucator pleaca de la Steaua! Si-a reziliat contractul si va semna cu alta echipa din Liga 1

Jucatorul nu intra in planurile lui Nicolae Dica pentru noul sezon.

Catalin Stefanescu a plecat de la Steaua! Mijlocasul de 22 de ani si-a reziliat contractul cu echipa lui Nicolae Dica si va semna un contract pe 3 ani cu CSM Poli Iasi, scrie Gazeta Sporturilor. Stefanescu va incasa 4.000 de euro pe luna la noua sa echipa, urmand ca salariul sa creasca cu cate 1.000 de euro in fiecare an de contract.

Stefanescu a fost imprumutat de Steaua sezonul trecut la CSM Iasi, reusind 4 goluri in 30 de meciuri. El a mai evoluat la FC Voluntari si Ceahlaul, fiind cumparat in 2015 de Steaua cu 50.000 de euro. Stefanescu avea contract pana in 2020 cu Steaua.

El este cotat la 450.000 de euro de transfermarkt. El trebuia sa ajunga la Viitorul in aceasta vara in contul transferului lui Grecu, dar mutarea nu s-a facut. Stefanescu nu a apucat sa debuteze intr-un meci oficial la Steaua.