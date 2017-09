ULTIMA ORA! Conditie INCREDIBILA pusa de Chiajna pentru a-l lasa pe Miriuta la Dinamo!

Miriuta s-a inteles cu Dinamo, insa Chiajna se opune plecarii!

Miriuta a batut palma cu Dinamo chiar inaintea meciului cu echipa pe care o antreneaza, iar cei de la Chiajna refuza sa-l lase.

Sefii clubului i-au transmis ca daca vrea s-o antreneze pe Dinamo, Miriuta trebuie sa stea pe banca la meciul de miercuri si sa si castige partida! Altfel, contractul sau nu va fi reziliat! Sunt sanse mari ca in spatele deciziei sa fie Nicolae Badea, finantator din umbra al Concordiei. Badea este in conflict deschis cu Ionut Negoita, de la care are de incasat 2 milioane de euro pentru vanzarea actiunilor.

La Dinamo pe banca va sta Jerry Gane, iar Contra se va afla in tribuna.