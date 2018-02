SE AMANA MECIURILE DIN PLAYOFF SI PLAYOUT! LPF a anuntat cum se modifica programul Ligii I

Caderile masive de zapada din ultimele zile si temperaturile reduse din Romania amana etapa din weekend.

Prima etapa din play-off si play-out, amanata de LPF din cauza vremii nefavorabile

Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan.

"Cluburile ne-au trimis solicitari pentru amanarea acestei etape si am decis in consecinta. S-a facut o hartie si s-a decis amanarea acestei etape din cauze exceptionale. Din cauza zapezii multe din terenuri sunt impracticabile, iar riscul de accidentari pentru jucatori este ridicat. Aceasta etapa se amana cu o saptamana. Deci practic play-off-ul si play-out-ul se vor incheia cu o saptamana mai tarziu decat era prevazut initial", a spus Justin Stefan pentru AGERPRES.

Conform programarii initiale, la acest sfarsit de saptamana trebuiau sa se dispute urmatoarele partide:

Play-off, etapa 1

CS Universitatea Craiova - FC Astra Giurgiu

FCSB - FC Viitorul

CFR Cluj - CSM Poli Iasi

Play-out, etapa 1

FC Botosani - Juventus Bucuresti

Dinamo - Gaz Metan Medias

Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe

FC Voluntari - ACS Poli Timisoara

''In zilele in care era programata initial etapa I din play-off, respectiv perioada 03-05 martie 2018, nu se va mai disputa niciun joc. Toate jocurile etapei I din play-off vor fi disputate in locul etapei a 2-a, in aceeasi configuratie. Intregul calendar competitional al play-off-ului este devansat cu o etapa. Play-off-ul se va finaliza in weekendul 19-20 mai 2018, in loc de 12-13 mai cum fusese stabilit initial'', potrivit comunicatului LPF.

''In zilele in care era programata initial etapa I din play-out, respectiv perioada 02-05 martie 2018, nu se va mai disputa niciun joc. Toate jocurile etapei I din play-out vor fi disputate in locul etapei a 2-a, in aceeasi configuratie. Calendarul competitional pana la etapa a IX-a inclusiv, este devansat cu o etapa. Etapa a 10-a a play-out-ului se va disputa in perioada 15-17 mai 2018, urmand ca restul etapelor ramase de disputat sa fie jucate conform programarii initiale'', informeaza Liga Profesionista de Fotbal.