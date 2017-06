Dica intra in criza de timp! Stelistii risca sa ramana descoperiti in defensiva, dupa inca un REFUZ

Mandatati sa caute si sa convinga un fundas central, Dica si Mihai Stoica nu au avut pana acum succes. Acestia au fost refuzati de strainii pe care i-ar fi dorit.

Oficialii FCSB-ului incearca sa aduca un fundas central, dar se lovesc de refuz dupa refuz. In urma cu doua zile, portughezul Venancio, de la Setubal, a transmis, potrivit A Bola, ca nu e interesat sa vina la Steaua.

La putin timp dupa venancio, un alt lusitan a avut acelasi raspuns. Potrivit ProSport, Joao Afonso i-a refuzat si el pe Dica si Mihai Stoica.

Afonso a jucat in ultimul an sub forma de imprumut la Estoril. Acum, acesta s-a intors la Guimaraes si isi face planurile pentru noul sezon. Fundasul de 27 de ani nu este insa tentat de o aventura in Liga I.

La fel ca in cazul lui Venancio, stelistii doreau sa-l imprumute pe Afonso pentru un an, pentru ca ulterior sa il poate cumpara definitiv, in cazul in care fundasul va confirma.