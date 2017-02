SCANDAL LA DINAMO! Procedura de insolventa a fost fraudata cu 4 milioane de euro. Ce se intampla cu clubul

Scandal imens la Dinamo!

Parchetul a emis un comunicat de presa astazi prin care anunta ca au facut 3 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, la sediul unei societati de avocatura, al unei societati de insolventa si la domiciliul reprezentantului unei firme de insolventa, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa si bancruta simpla.

Din cercetari a reiesit ca in cadrul procedurii de insolventa al societatii Dinamo, in momentul in care a fost intocmit planul de reorganizare, inventariere si evaluare a activelor aflate in patrimoniu, a fost ascunsa o parte din activele societatii aflate in insolventa, calculate la valoarea contabila neta de peste 18.498.000 lei, in scopul de a frauda creditorii societatii.

Tabelul preliminar de creante al societatii FC Dinamo 1948, aflata in insolventa si care administreaza clubul de fotbal, a relevat datorii de 78 de milioane de lei, dintre care 20 de milioane catre Ministerul Finantelor, 18 milioane catre firma Ideal Rezidential si 14 milioane catre Ionut Negoita.

Printre actionarii societatii Ideal Rezidential SRL se numara parintii lui Ionut Negoita, Ilie si Lidia Negoita.

Dosarul prin care clubul Dinamo 1948 SA solicita deschiderea procedurii de insolventa a fost inregistrat la 13 mai 2014, la Tribunalul Bucuresti.