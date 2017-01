Rasturnare de situatie in cazul Budescu! Ce spune Becali despre transfer

Constantin Budescu a primit o oferta senzationala, dar inca n-a semnat cu Steaua Rosie Belgrad.

Chiar daca sarbii ii dau 48 000 pe luna, Budescu nu a decis ce sa faca. Steaua a revenit cu o propunere imbunatatita, iar Becali crede ca l-a convins pe Budescu sa semneze. Fostul capitan al Astrei nu e singurul jucator ofensiv pe care patronul Stelei si-l mai doreste. Si Teixeira e pe lista lui.

"Cu Budescu trebuie sa rezolvam, asa cred eu. Asa cred! O sa vina Morais, am luat legatura cu el, sa vad. Pe Teixeira il vreau doar acum, in vara nu ma mai intereseaza. Ii vreau si pe Budescu, si pe Teixeira. O sa joace Teixeira in fata apararii, o sa vedem", a spus Becali la Digisport.