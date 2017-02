Protest sau derby? Anunt surprinzator inainte de CFR Cluj - Steaua! Cate bilete s-au vandut

Meciul contra Stelei va avea un numar record de fani pentru partidele de acasa ale celor de la CFR Cluj.

Alaturi de Timisoara si Bucuresti, Cluj Napoca a fost orasul unde cei mai multi oameni au iesit in ultimele 4 zile pentru a protesta pentru retragerea ordonatelor de urgenta de catre Guvern. Si vineri seara au fost peste 30.000 de oameni pe strazile din Cluj. In ciuda acestui fapt, partida CFR Cluj - Steaua are sanse mari sa se joace cu casa inchisa!

15.000 de bilete au fost vandute deja pentru partida iar sansele ca restul de 8.000 de bilete sa fie cumparate de fani sunt mari, desi duminica este anuntat cel mai mare protest de pana acum. Daca stadionul se va juca cu casa inchisa, doar duelul dintre Steaua si Dinamo din luna august ar depasi-o ca numar de spectatori in acest sezon. Pentru CFR Cluj, partida cu cel mai mare numar de suporteri de pana acum a fost cea cu Dinamo in etapa a 3-a cand au fost 8.000 de oameni pe stadion.

„Acesta e adevarul, Steaua e iubita in Romania. Vor veni multi, au suporteri peste tot in tara, asta e adevarul” a declarat Vasile Miriuta inaintea partidei. Antrenorul CFR-ului este convins insa ca suporterii o vor sustine pe CFR, cea care poate sa ocupe din nou loc de play-off in cazul unei victorii si care a invins in tur pe National Arena cu 2-1.