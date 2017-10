Pacionel, un nume pe care n-ai cum sa-l uiti :) "N-am putut sa dorm in seara in care am aflat ca vin la echipa mare!"

Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Emilian Pacionel: "A fost un meci de vis, am debutat la 16 ani, sunt foarte mandru de asta."

"Le multumim celor de la club ca au avut incredere in noi sa ne debuteze."

"Ma motiveaza foarte mult, imi doresc sa joc cat mai multe meciuri si sa fiu in lot."

"In prima seara in care am aflat ca vin cu echipa mare, n-am prea dorit deloc, eram foarte fericit."

"Acum ma simt foarte bine, e ceva de vis sa debutez in echipa mare."

"Am reusit si cateva faze frumoase, le multumesc si celor din public ca m-au aplaudat."

"Jucatorul meu preferat, din Romania, este Alibec. Din afara, Toni Kroos."

"Am vorbit putin cu Alibec si mi-a zis ca daca debutez sa am incredere in mine si sa joc simplu. Si sa raman modest in continuare." (PRO X)