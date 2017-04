Nemec, la Steaua? Reactia dinamovistilor, cand au auzit ca pot pierde un nou golgheter in fata rivalei

Dupa ce l-a luat pe Gnohere, Becali mai vrea sa dea o lovitura marii rivale.

"Nu cred ca pot sa-l iau pe Ivan, dar jucatorii care devin liberi pot sa-i iau. si de la Dinamo de ce sa nu-l iau eu pe Nemec ala? Ca e bun atacant. Acum nu cred ca mai spune cineva ca Becali vrea sa destabilizeze echipele. Ca Dinamo nu mai poate fi contracandidata noastra", a declarat Becali la dupa meciul cu CS U Craiova.

Adrian Mutu anunta insa ca Nemec este de vanzare doar in strainatate. In plus, Becali mai are de asteptat daca vrea sa-l ia liber de contract. Slovacul are contract cu Dinamo pana in 2018.

"Domnul Becali poate sa spuna ce vrea dansul. Cand a vrut un jucator l-a luat, dar acum nu e posibil. Nemec are contract cu noi pana in 2018, e profesionist, da goluri la Dinamo si la nationala. Daca il dam la vara, il dam in strainatate, in niciun caz la FCSB", a spus Mutu la Sport.ro.

Jucatorul spune ca nu se gandeste la o schimbare pana in vara.

"Pentru mine, transferul la Steaua e o informatie noua. Eu sunt jucatorul lui Dinamo, am contract aici, asta e situatia. Noi mai avem cinci meciuri plus finala Cupei Ligii. Sunt concentrat la Dinamo. Dorinta mea e sa fiu sanatos si sa joc fotbal. La finalul sezonului vom vedea. Sunt jucatorul lui Dinamo inca un an asa ca vom vedea”, a declarat Nemec.