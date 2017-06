Morutan, furat Stelei de cea mai bogata dintre Stele? CSKA Moscova vrea "perla" Botosaniului, dar impresarul anunta: "Mai bine inca un an aici"

Steaua a trimis o oferta de 600.000 de euro pentru tanarul mijlocas Olimpiu Morutan (18 ani), dar sefii Botosaniului ezita sa accepte. Acestia sustin ca au o oferta mai avantajoasa.

Morutan este principalul produs de export al Botosaniului. Tanarul mijlocas, in varsta de doar 18 ani, este dorit de Steaua si CFR Cluj, dar si de echipe din strainatate. In ultimele luni, acesta a fost urmarit si de PSV Eindhoven.

Potrivit publicatiei Gazeta Sporturilor, pe numele lui Morutan a venit, insa, o oferta de un milion de euro din Rusia. CSKA Moscova, "Steaua Rusiei", este echipa care il vrea.

"Este adevarata oferta din Rusia. Dar nici eu nu am fost de acord ca el sa plece acolo. As vrea sa mai stea un an la Botosani sau la o alta echipa din tara, ori sa plece in occident, intr-un campionat in care poate sa creasca", a spus Florin Vulturar, impresarul lui Morutan, pentru Gazeta Sporturilor.